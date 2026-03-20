La autora de 'El cuento de la criada' manda un mensaje cristalino a Trump y le define con estas dos palabras

Margaret Atwood, autora del éxito de ventas El cuento de la criada que la hizo mundialmente famosa, ha concedido una entrevista a El Mundo, donde ha hecho un repaso a su trayectoria como novelista.

A sus 86 años, la escritora canadiense acaba de publicar su nuevo poemario, Sinceramente (Salamandra), donde aborda principalmente temas como el paso del tiempo, la memoria o la vejez.

A Margaret Atwood la han definido en varias ocasiones como una escritora "profética". En la entrevista ha recordado que cuando escribió El cuento de la criada en 1985 los europeos la llamaban "loca".

"No creían que Estados Unidos, ese 'faro de la libertad y líder del mundo libre', pudiera acabar siendo una teocracia autoritaria como la de mi novela", señala la novelista, que ha aprovechado para ahondar en la actualidad que se vive en el país americano.

"Mentiroso analfabeto"

"Viviendo en Canadá tenemos una perspectiva muy clara de los son los Estados Unidos de Trump. Y no, no queremos ser el estado número 51, muchas gracias", afirma Margaret Atwood, mandado así un mensaje muy claro al presidente de Estados Unidos.

Para la escritora, Trump es "un mentiroso analfabeto". Al hilo de esto, ha reflexionado sobre el momento en el que el presidente de Estados Unidos fue elegido por primera vez y después reelegido.

"Muchos jóvenes que habían vivido en una sociedad bastante estable hasta entonces dijeron: '¡Buuuuu, buuu, buuu [imita el balbuceo], esto es lo peor que ha pasado jamás!'. Yo, sin embargo, afirmo que no lo es. Han pasado y pasarán cosas peores", apunta.

Uno de los grandes caballos de batalla de Margaret Atwood a lo largo de su carrera como escritora ha sido el feminismo. Sobre el éxito de El cuento de la criada, la canadiense recuerda que se inspiró "en las antiguas teocracias de la época fundacional porque la era del presidente Reagan trajo un auge del fundamentalismo religioso".

"Se me ocurrió una pregunta muy simple: ¿si una sociedad quisiera imponer esa visión de la mujer, cómo lo haría exactamente? La respuesta fue Gilead", explica. "En los 80 vimos una reacción al feminismo de los 70 y a sus logros, y hoy vuelve a ser atacado por lo conseguido en el siglo XXI", zanja la escritora.