Luisgé Martín mantiene su intención de publicar el libro sobre José Bretón: "Que se retire sin leerse es de sociedad prefascista"

Luisgé Martín ha confirmado que no renuncia a publicar El odio, el libro en el que analiza el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en 2011. El escritor ha explicado que respeta el dolor de Ruth Ortiz, madre de los menores, pero considera que la retirada del libro por parte de la editorial Anagrama, a pesar de las resoluciones judiciales favorables, representa una forma de censura.

“El libro lo escribí yo. No lo he compartido con Bretón. No se lleva derechos ni dinero. El responsable soy yo”, ha subrayado en La noche en 24 horas, en RTVE. En la entrevista, ha defendido que la obra no otorga legitimidad al asesino, sino que lo confronta. “No sale bien parado. Es un psicópata, narcisista y manipulador”, ha afirmado.

La editorial Anagrama decidió no seguir adelante con la publicación de El odio tras las acciones judiciales emprendidas por Ruth Ortiz, que solicitó medidas cautelares para impedir su distribución, alegando intromisión en el honor y la intimidad de sus hijos fallecidos. Los tribunales rechazaron esa petición en dos ocasiones. Sin embargo, la editorial optó por retirar definitivamente el libro, cuya salida estaba prevista para el 26 de marzo.

Martín ha reconocido que habría debido informar a Ruth Ortiz antes de que el libro se hiciera público. “Cometí un error. No en el contenido, pero sí en no haberla avisado. Me habría gustado poder explicarle que la obra no busca causar dolor ni banaliza el crimen”. Asegura que nunca tuvo intención de contactar con ella durante la elaboración del libro porque temía interferir en su proceso de reconstrucción personal.

Sobre el contenido, ha explicado que la obra no se centra únicamente en los hechos delictivos, sino que pretende ofrecer una reflexión sobre las heridas emocionales, la violencia y la banalidad del mal. “Es un intento de entender aquello que no logro comprender: cómo alguien puede asesinar a sus propios hijos”.

Durante varios años, Luisgé Martín mantuvo correspondencia con José Bretón y lo visitó en prisión. A partir de ese contacto, escribió una obra que, según asegura, no pretende empatizar con el condenado. “No lo miro con simpatía, pero sí con compasión. No porque justifique lo que hizo, sino porque he comprendido que no es un monstruo de película, sino una persona con una estructura emocional deteriorada”.

El escritor ha insistido en que su intención nunca fue defender al asesino. “La empatía está con la víctima. Bretón queda retratado como alguien cruel y perdido”. A su juicio, las críticas vertidas en los últimos días se han producido sin haber leído el contenido del libro. “Que se retire sin argumentos ni debate, solo por lo que se imagina que contiene, nos acerca a dinámicas propias de sociedades prefascistas”, ha declarado.

También ha señalado que se ha extendido información incorrecta sobre el proyecto. “No es cierto que el libro se haya escrito a medias con Bretón ni que haya una colaboración con él. Las afirmaciones en ese sentido son falsas”.

Martín ha comparado la reacción pública con la que generaron otros trabajos periodísticos como el documental Yo soy Ternera, en el que el periodista Jordi Évole entrevistó al exdirigente de ETA Josu Ternera. “Se dijeron cosas parecidas, y sin embargo todo el mundo pudo comprobar que ni se le blanquea ni se le concede autoridad moral alguna. En este caso ocurre lo mismo”.

Ha confirmado que hará pequeñas modificaciones en el texto, siguiendo las sugerencias de los abogados de la editorial, aunque asegura que no afectan al núcleo del libro. También ha comenzado a tomar notas para un posible ensayo sobre el contexto y las implicaciones del caso.

Por el momento, el autor no ha precisado si ha iniciado conversaciones con otras editoriales. Descarta la autopublicación, pero mantiene su objetivo de que el libro vea la luz.