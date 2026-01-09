Megan, experta en cruceros: "He hecho 50 viajes y jamás pago por estas 5 cosas porque no merecen la pena"

Viajar en crucero puede ser una experiencia inolvidable, pero también una fuente constante de gastos extra. Megan duBois, experta en cruceros y viajera habitual con más de 50 travesías a sus espaldas, tiene claro en qué no merece la pena gastar el dinero a bordo.

Paquetes de bebidas

Megan lo tiene claro: “Nunca compro paquetes de bebidas porque no bebo lo suficiente como para aprovechar al máximo mi dinero”. Aunque reconoce que le gusta disfrutar de uno o dos cócteles de calidad, considera que los paquetes diarios —que pueden costar entre 70 y 100 dólares— no compensan. Además, señala que muchas navieras obligan a que todos los adultos del camarote contraten el mismo paquete, incluso si alguno no bebe alcohol. Por eso, prefiere pagar cada consumición por separado y elegir mejor lo que pide.

Servicios de spa y peluquería

Los tratamientos de belleza a bordo tampoco entran en su lista de imprescindibles. Megan explica que los precios de manicuras, pedicuras o peinados suelen ser mucho más altos que en tierra firme. Prefiere cuidarse antes del viaje y, ya en el barco, dedicar su tiempo a relajarse junto a la piscina o disfrutar de las actividades incluidas.

Servicio de habitaciones

Aunque reconoce que el servicio de habitaciones puede ser tentador, Megan evita usarlo cuando tiene un coste adicional. Considera que los cargos se han encarecido demasiado y recuerda que los cruceros ofrecen muchas opciones de comida incluidas, como buffets o restaurantes principales. Si necesita tranquilidad, opta por llevarse la comida a zonas más calmadas del barco.

Cordones para la tarjeta del camarote

Para muchos pasajeros son un accesorio imprescindible, pero Megan no los ve necesarios. En lugar de comprar un cordón, guarda la tarjeta del camarote —que también sirve como método de pago— en la funda del móvil. Así, siempre la tiene a mano sin gastar dinero extra.

Excursiones organizadas por el crucero

Las excursiones oficiales suelen ser uno de los gastos más elevados del viaje. Por eso, Megan prefiere explorar los puertos por su cuenta o contratar empresas externas, que suelen ser más económicas y ofrecen experiencias similares. Eso sí, advierte de la importancia de planificar bien los tiempos y regresar al barco con margen suficiente para evitar sustos.