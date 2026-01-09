Al menos un muerto y nueve heridos por una explosión de gas en Carabanchel (Madrid)

Una fuerte explosión de gas en un piso de Carabanchel (Madrid) ha causado la muerte de al menos una persona y ha dejado heridas a otras nueve. De ellas, una ha sido trasladada a un centro hospitalario con carácter menos grave y ocho han sido atendidas en el lugar con afectaciones leves.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 16:30 de este viernes en una vivienda situada en el número 26 de la calle Azcoitia, cerca del conocido Parque de las Cruces del distrito del sur madrileño. Emergencias ha confirmado haber rescatado a cuatro vecinos afectados de forma inicial.

La fuerza de la explosión ha sido tal que el edificio de viviendas ha quedado parcialmente en ruinas. En su interior, los equipos de emergencias tratan de encontrar a posibles víctimas o afectados por el suceso, que ha obligado a desplazar numerosos servicios de emergencias.

La cuenta oficial en redes sociales de Emergencias 112 Madrid ha detallado que ha colapsado parte el forjado de la fachada y ha caído sobre la cuarta planta del inmueble.