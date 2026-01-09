El propietario del bar incendiado en Suiza, donde murieron 40 personas, es detenido tras comparecer ante el juez

Exteriores de Le Constellation, el bar donde se produjo el mortal incendio en Crans Montana

Uno de los copropietarios del bar suizo 'Le Constellation', donde perdieron la vida al menos 40 personas en un incendio, ha sido detenido, según informan los medios de comunicación locales y confirma la 'BBC'.

El hombre, Jacques Moretti, de nacionalidad francesa, representaba un riesgo potencial de fuga, motivo por el cual ha sido finalmente detenido tras comparecer ante los tribunales.

Los dos propietarios han sido acusados de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio por negligencia, según ha señalado la fiscalía del Valais. Tal y como informamos en este mismo diario, el bar llevaba cinco años sin ser sometido a ningún control de seguridad.

De hecho, el alcalde Nicolas Féraud llegó a reconocer que no tenía una explicación del incumplimiento de las normas vigentes durante una rueda de prensa.

