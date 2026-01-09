Jesús Calleja, tras su aparatoso accidente: "Es como si Topuria te sacude un derechazo a 160 Km/h"

Jesús Calleja tranquiliza a sus seguidores tras sufrir un aparatoso accidente durante una de las pruebas del Dakar 2026

El presentador y aventurero Jesús Calleja sufrió un aparatoso accidente este jueves en una etapa maratón del Rally Dakar, que celebra su 48ª edición. En el coche, un Santana Pick-Up T1+, también iba su compañero Edu Blanco. Ambos chocaron con un montículo de arena en una zona que, aparentemente, estaba despejada.

Sin embargo, el vehículo salió despedido y dio varias vueltas de campana hasta impactar de nuevo contra el suelo. Afortunadamente, Jesús Calleja y su copiloto salieron por su propio pie, tranquilizando así a quienes presenciaron el accidente que tuvo lugar en una de las etapas del rally que se celebra en Arabia Saudita.

La única lesión que ha sufrido Calleja ha sido una "fisurita" en su hombro izquierdo. "La gente está sorprendida que estoy bien", dijo inmediatamente después del accidente en declaraciones a la Cadena SER.

"Ir al espacio fue bastante más suave que esto. Que esté tranquilo todo el mundo que hay Calleja para rato", bromeó el leonés, que se lanzó a participar en el Dakar 2026 cuatro años después de su primera experiencia.

"Volveremos al Dakar"

Para tranquilizar aún más a sus seguidores, Jesús Calleja ha explicado con detalle cómo fue su accidente. "Parece mentira que uno salga bien de un coche de estos, que va a 160 km/h", ha dicho en un video publicado en su cuenta de TikTok, que cuenta con casi 400 mil seguidores.

Asimismo, ha explicado cómo se produjo el accidente. "En la pista el roadbus se había movido diez metros a la izquierda, lo hacemos los corredores, no es problema de la organización, pero como iba metido en polvo, pues no vi un peligro nuevo que se formó", ha relatado Jesús Calleja.

"No pude ni tocar el freno y me lo comí. Y al comerlo, pues di una vuelta de campana gigantesca que ya habéis visto", ha contado, al tiempo que enseñaba los estragos que ha sufrido su coche en la prueba del Dakar.

"Tenemos pequeños cortecitos y poca cosa", ha explicado junto a su compañero Edu Blanco, que sufrió un corte en su frente. Asimismo, Jesús Calleja ha enseñado qué le provocó la fisura en su hombro. "Aquí me ha golpeado francamente fuerte. Esto es como si (Ilia) Topuria te sacude un derechazo, pues así ha sido a 160 km/h", ha explicado a sus seguidores.

"Esto nos hace más fuertes para correr el año que viene", han afirmado Jesús Calleja y Edu Blanco, que tras su aparatoso accidente no volverán a correr en esta edición. "El Dakar es así. Lo más importantes es que hay que asumir a lo que vienes", ha asegurado el leonés.

"Es una carrera que tiene sus peligros. Es la carrera más dura y peligrosa del mundo. Sabemos los riesgos que corremos y ya está. No hay que quejarse absolutamente de nada", ha zanjado Jesús Calleja, que ha concluido su video pidiendo que se mejoren "los posicionamientos de salida".