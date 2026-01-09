Jean, experto militar de alto rango, sobre el interés de Trump en Groenlandia: "No será rentable en 15 años, pero sí en 100"

El renovado interés de Donald Trump por Groenlandia ha centrado todas las miradas en el Ártico. Para Jean-Louis Lozier, vicealmirante retirado y experto en estrategia militar, la clave no está tanto en el beneficio inmediato como en una visión a muy largo plazo, tal y como explica a la publicación francesa sudouest.

Y es que, según explica, Estados Unidos lleva décadas firmemente implantado en la región. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando asumió el control de la isla ante la ocupación nazi de Dinamarca, hasta la Guerra Fría, Groenlandia ha sido un enclave estratégico para la vigilancia de misiles y el control del espacio aéreo y marítimo del norte. Hoy, la base de Pituffik sigue siendo un punto esencial para la defensa estadounidense.

Lozier considera poco probable que Washington opte por una intervención militar directa para hacerse con el territorio, aunque subraya que con Trump nunca se pueden descartar escenarios extremos. A su juicio, la presión política y económica sobre Dinamarca y sobre el propio gobierno autónomo groenlandés sería una vía más realista.

El experto señala que el verdadero motor del interés estadounidense es estratégico. El Ártico ha recuperado importancia tras la invasión rusa de Ucrania y ante el avance de China en regiones clave. Estados Unidos teme que Groenlandia acabe bajo la influencia de alguna de estas potencias, lo que supondría una amenaza directa para su seguridad.

En cuanto a los recursos naturales, Lozier cree que la explotación de minerales, tierras raras o hidrocarburos en Groenlandia es extremadamente compleja por el clima y la falta de infraestructuras. En ese sentido, advierte que “no será rentable en 15 años, pero sí en 100”.

El militar retirado también alerta de que una acción unilateral de Estados Unidos contra Dinamarca sería un terremoto político dentro de la OTAN. Aunque improbable, ese escenario refleja hasta qué punto el Ártico ha dejado de ser un espacio de cooperación para convertirse en un nuevo foco de tensión global.

De este modo, para Lozier, Groenlandia no es una operación económica inmediata, sino una apuesta geopolítica de futuro. Una jugada pensada más para asegurar el control del Ártico durante el próximo siglo que para obtener beneficios rápidos en el corto plazo.