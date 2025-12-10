Macaco
El 14 de noviembre lanzaste Futuro Ancestral. Utilizas dos conceptos que son antagónicos, ¿no? Una paradoja de título.
Bueno, esa es justamente la intención. El título llegó tarde, llegó casi al final. Sí que a la hora de describir y de ir buscando el concepto, tenía claro lo de la idea esta de involución, de ir para atrás para poder mirar hacia adelante. Las ideas de lo cíclico, de nada se acaba, todo se transforma, toda la cosa está giratoria que a mí me encanta. Después, hablando con una amiga mía, activista medioambiental que ha estado muchos años en el Amazonas, me habló de este grito de muchas de sus manifestaciones que es ‘El futuro es ancestral’. Y de repente dije ‘guau, esto es lo que quería decir yo’, pero sin el ‘el’ porque futuros hay muchos y me gustaba, pues hacer la propuesta esa de futuro ancestral. Pero es el oxímoron, la paradoja del oxímoron. Y sí, es tener ese retrovisor y mirar hacia atrás, para poder ver delante, recoger lo bueno que hay detrás y sacar para fuera lo que no funciona, no lo que no nos hace evolucionar para poder mirar hacia adelante. Es ese doble reflejo.