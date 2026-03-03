Dos drones atacan la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí en plena escalada regional

La guerra en Oriente Medio sigue ampliando su radio de impacto. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, un incidente que provocó "un pequeño incendio y daños materiales menores" en el edificio diplomático, aunque sin víctimas, según las autoridades saudíes.

El ataque se produce en un momento de máxima tensión, con intercambios de misiles y drones entre Irán, Israel y bases estadounidenses desplegadas en varios países del Golfo.

Alerta de seguridad inmediata

Tras el incidente, la misión diplomática estadounidense emitió una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses refugiarse en Riad, Yeda y Dhahran, además de limitar desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

"El equipo continúa monitoreando la situación regional", señaló el aviso oficial, que también instó a mantener un plan personal de seguridad, evitar manifestaciones y grandes concentraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, aunque ni Washington ni Riad han confirmado oficialmente esa atribución. Según esas mismas fuentes, no se registraron heridos.

Un conflicto que se expande

El ataque coincide con la decimotercera ola de ofensivas anunciada por la Guardia Revolucionaria iraní contra bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, dentro de la operación denominada "Promesa Verdadera 4".

Desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana, la región vive una escalada sin precedentes recientes. Las represalias iraníes han alcanzado bases militares, instalaciones estratégicas y ahora también infraestructuras diplomáticas.

Washington eleva el nivel de advertencia

En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad derivados de la guerra en curso.

La recomendación supone uno de los avisos más contundentes emitidos por Washington en los últimos años para la región y confirma que el conflicto ha entrado en una fase de expansión que afecta no solo a objetivos militares, sino también a intereses diplomáticos.

El ataque contra la embajada en Riad marca un nuevo escalón en la escalada: ya no se trata únicamente de bases militares o posiciones estratégicas, sino de símbolos diplomáticos y presencia internacional directa. La guerra, lejos de contenerse, sigue ampliando su perímetro.