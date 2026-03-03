Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dos drones atacan la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí en plena escalada regional
Global
Global

Dos drones atacan la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí en plena escalada regional

Riad confirma daños materiales y un pequeño incendio mientras Washington pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Los bombardeos siguen azotando en la guerra
Los bombardeos siguen azotando en la guerraFatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

La guerra en Oriente Medio sigue ampliando su radio de impacto. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, un incidente que provocó "un pequeño incendio y daños materiales menores" en el edificio diplomático, aunque sin víctimas, según las autoridades saudíes.

El ataque se produce en un momento de máxima tensión, con intercambios de misiles y drones entre Irán, Israel y bases estadounidenses desplegadas en varios países del Golfo.

Alerta de seguridad inmediata

Tras el incidente, la misión diplomática estadounidense emitió una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses refugiarse en Riad, Yeda y Dhahran, además de limitar desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

"El equipo continúa monitoreando la situación regional", señaló el aviso oficial, que también instó a mantener un plan personal de seguridad, evitar manifestaciones y grandes concentraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, aunque ni Washington ni Riad han confirmado oficialmente esa atribución. Según esas mismas fuentes, no se registraron heridos.

Un conflicto que se expande

El ataque coincide con la decimotercera ola de ofensivas anunciada por la Guardia Revolucionaria iraní contra bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, dentro de la operación denominada "Promesa Verdadera 4".

Desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana, la región vive una escalada sin precedentes recientes. Las represalias iraníes han alcanzado bases militares, instalaciones estratégicas y ahora también infraestructuras diplomáticas.

Washington eleva el nivel de advertencia

En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad derivados de la guerra en curso.

La recomendación supone uno de los avisos más contundentes emitidos por Washington en los últimos años para la región y confirma que el conflicto ha entrado en una fase de expansión que afecta no solo a objetivos militares, sino también a intereses diplomáticos.

El ataque contra la embajada en Riad marca un nuevo escalón en la escalada: ya no se trata únicamente de bases militares o posiciones estratégicas, sino de símbolos diplomáticos y presencia internacional directa. La guerra, lejos de contenerse, sigue ampliando su perímetro.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global