Madonna denuncia el robo de las prendas 'vintage' que lució en el Coachella y pide una recompensa

La reina del pop ha vuelto. Madonna ya se encuentra en su era Confessions II, el segundo volumen de su exitoso disco lanzado en 2005, donde se exploraba los sonidos dance y disco propios la pista de baile con éxitos como Hung up o Sorry. Además, lo ha hecho por todo lo alto con una actuación estelar en Coachella, festival donde no actuaba desde 2006, en el concierto de Sabrina Carpenter el pasado viernes.

Allí, la artista interpretó junto a Carpenter Vogue, Like a prayer y presentó por sorpresa su nueva canción junto a ella que, aunque no desveló su título, todo apunta a que formará parte de Confessions II, un disco con el que además vuelve a Warner y rompe su silencio musical de 7 años.

“Hoy hace 20 años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté la primera parte de Confessions on a Dance Floor en Estados Unidos. Fue emocionante y es emocionante estar de vuelta. Es como cerrar un ciclo, ¿sabes? Muy significativo para mí", dijo la artista entonces.

Además, no lo hizo de cualquier forma, ya que con su vestuario quiso rendir homenaje a esta ocasión. "Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí", dijo Madonna entonces, ataviada con un corsé color lila con encaje, guantes largos a juego y una cazadora morada.

Concretamente la chaqueta bomber morada que lució se trata del diseño de Gucci que lució en este mismo escenario en 2006, al igual que las botas de cuero en color berenjena con cordones de Yves Saint Laurent. Mientras que el corsé lila lo lució en el videoclip de Sorry, sencillo de ese Confessions on a Dance Floor.

Sin embargo, la alegría del evento, que fue de lo más comentado del festival, se pasó cuando Madonna descubrió que le habían desaparecido estas prendas vintage que lució en el escenario.

"Sigo en una nube desde el viernes por la noche", ha comenzado diciendo la artista en un comunicado en sus stories de Instagram, donde celebró llevar a lo más alto esta nueva etapa. Sin embargo, ha comunicado que al finalizar el festival descubrió que le habían desaparecido sus icónicas prendas.

"Este momento en el que todo ha vuelto al punto de partida me impactó de una forma especial hasta que descubrí que las prendas vintage que llevaba habían desaparecido: mi vestuario, sacado de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas", ha detallado.

"También han desaparecido otros artículos de archivo de la misma época", ha añadido la cantante, que ha dejado claro que estas prendas "no son solo ropa, son parte de mi historia". Lejos de plantear una denuncia, Madonna ha facilitado un e-mail del equipo de su agente, así como unas imágenes de las prendas desaparecidas y ha pedido encarecidamente "que alguna alma caritativa encuentre estas prendas" y se las devuelvan a cambio de una recompensa.