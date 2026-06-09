Madonna revive la pista de baile con el corto de 'Confessions II' y todo un desfile de famosos: de Benedict Cumberbatch a Kate Moss o Sabrina Carpenter

Madonna está de vuelta y quiere poner la pista de baile patas arriba. La cantante continúa con sus adelantos de su disco Confessions II, la esperada segunda parte de su icónico Confessions on a dance floor de 2005.

Aunque el trabajo se publicará el 3 de julio, Madonna ya había presentado algunas canciones en directo. Hizo lo propio en el Coachella, donde actuó junto a Sabrina Carpenter y cantó su colaboración con ella, Bring your love, y también en su concierto sorpresa celebrado en Times Square como colaboración con la app de Grindr como parte de sus acciones en el marco del Orgullo LGTBIQ+.

Sin embargo, la reina del pop tenía un as bajo la manga. "Un vídeo parece barato", dijo la artista a los asistentes al festival de Tribeca, y así ha sido. Madonna estrenó en el mencionado festival un corto de 13 minutos, dirigido por la dupla artística TORSO, en el que adelanta los seis primeros singles de este nuevo trabajo en una producción con muchas autorreferencias a su dilatada trayectoria. Y, sobre todo, acompañada de un desfile de rostros conocidos.

Bajo el título de Confessions II - The Film, según se presentaba en el festival, este corto de 13 minutos encadena cada una de las seis canciones como un capítulo, cada uno de ellos armado como un "thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico".

Con una estética entre futurista, de thriller y propia del techno industrial, o house —con bailarinas con láseres verdes desde su entrepierna— que reinaba en videoclips de comienzos de los 2000, Madonna comienza una suerte de viaje acompañada por unos androides con steady cam que la graban en una secuencia que va desde una selva a una habitación hasta llegar a la ansiada pista de baile.

Todo, mientras hace un alegato por este género en plena "guerra cultural" con otros rostros de la escena pop como Charli XCX, quien aseguró que "la pista de baile está muerta" como explicación de su salto de Brat a este nuevo Rock music.

Un desfile de rostros conocidos y autorreferencias

En plena pista de baile, con una clara referencia a su hit Vogue y a la estética de la cantante en 1987, aparece Julia Garner, quien dará vida a la cantante en su biopic, y Sabrina Carpenter, con quien se fusiona como si de La sustancia o un relevo generacional se tratase cantando ese Bring your love.

No es la única colaboración que aparece en este corto, sino que también participa el colombiano Feid, que canta junto a ella Read my lips, dejando claro el guiño al auge de la música latina de los últimos años, como ya hizo en 2019 con su colaboración con Maluma en Medellín.

Pero el verdadero desfile de rostros conocidos llega con Dancetería, un verdadero hit de discoteca escenificado en un baño que emula al icónico club neoyorkino del mismo nombre popular en la década de los 80.

Madonna y Benedict Cumberbatch en el vídeo 'Confessions II'. YouTube

En estos cubículos aparecen nombres como el actor Benedict Cumberbatch, la cantante Arca, las actrices Debi Mazar y Odessa A’zion, la top model Kate Moss o la DJ Honey Dijon, quienes montan una auténtica fiesta en los baños, como reivindicación de ese espacio de complicidad de las discotecas.

También en este corte es donde se encuentran algunas de las referencias más claras a otros vídeos y canciones de la artista, como la escena del secador de Desperately Seeking Susan (1985), los cubículos de American life (2003) o el propio look de la portada de Ray of light (1998).

Kate Moss con Madonna en el vídeo 'Confessions II'. YouTube

La verdadera bomba llega al final cuando se desenmascara uno de esos personajes en látex negro que acompañan la grabación de la artista y aparece su hija, Lourdes León, diciendo: "¡Corta, perra!". Es la primera aparición de León en un videoclip de su madre y la primera colaboración que hace con ella. No obstante, desde 2022 León publica su propia música bajo el nombre de Lolahol.