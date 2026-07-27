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Japón, el "paraíso de los espías": no tiene ley de espionaje ni agencia de inteligencia exterior y los agentes rusos expulsados de Europa acaban allí
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Japón, el "paraíso de los espías": no tiene ley de espionaje ni agencia de inteligencia exterior y los agentes rusos expulsados de Europa acaban allí

El país asiático se ha convertido en una pieza clave para las redes de inteligencia rusas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Japón y otra de una ilustración de un espía
Japón, el "paraíso de los espías".Getty Images

Durante años, Japón ha proyectado al mundo una imagen de país seguro, tecnológicamente avanzado y ajeno a las grandes tramas del espionaje internacional. Sin embargo, esa misma combinación de discreción, vacíos legales y una débil estructura de inteligencia ha acabado convirtiéndolo en un destino especialmente atractivo para los espías rusos, que habrían encontrado en el país asiático un lugar desde el que operar con mayor facilidad.

Esa situación ha quedado al descubierto tras una investigación internacional que sostiene que, desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, varios agentes expulsados de países europeos se han reubicado en Japón. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de las grandes potencias, el país nipón no ha contado con una ley específica que castigue el espionaje ni con una agencia de inteligencia exterior comparable a la CIA estadounidense o al MI6 británico.

Según una investigación de The New York Times, los agentes rusos se han instalado en Japón para coordinar la adquisición de tecnología de doble uso, es decir, productos civiles que también pueden emplearse con fines militares. Entre ellos figuran microchips, semiconductores, transmisores y maquinaria de precisión, elementos esenciales para mantener la producción de misiles y drones utilizados por Rusia en la guerra de Ucrania.

La operación rusa en Japón

Las fuentes de inteligencia occidentales sostienen que estas operaciones estarían dirigidas por una unidad secreta del GRU, la inteligencia militar rusa, conocida como la Vigésima Dirección. Sus agentes actuarían bajo identidades falsas, haciéndose pasar por diplomáticos o empresarios, y utilizarían empresas logísticas y terceros países para evitar las sanciones internacionales antes de que la mercancía llegue finalmente a Rusia.

Las autoridades ucranianas aseguran haber encontrado en varias ocasiones componentes fabricados en Japón en armamento ruso recuperado tras ataques contra ciudades del país. Kiev ha remitido varias notas diplomáticas a Tokio con listas de piezas y fabricantes, aunque no existen pruebas de que las compañías japonesas hayan vendido directamente esos productos al Kremlin, sino que habrían acabado en Rusia tras pasar por otros mercados.

Ante esta situación, el Gobierno reconoce la necesidad de reforzar la lucha contra el espionaje y ya ha iniciado una profunda reforma de su sistema de inteligencia. Entre las medidas previstas destacan la creación de una agencia nacional de inteligencia y la elaboración de una legislación específica contra el espionaje, con el objetivo de cerrar unos vacíos legales que, según los expertos, han facilitado durante años la actividad de servicios secretos extranjeros. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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