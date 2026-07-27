Japón, el "paraíso de los espías": no tiene ley de espionaje ni agencia de inteligencia exterior y los agentes rusos expulsados de Europa acaban allí

Durante años, Japón ha proyectado al mundo una imagen de país seguro, tecnológicamente avanzado y ajeno a las grandes tramas del espionaje internacional. Sin embargo, esa misma combinación de discreción, vacíos legales y una débil estructura de inteligencia ha acabado convirtiéndolo en un destino especialmente atractivo para los espías rusos, que habrían encontrado en el país asiático un lugar desde el que operar con mayor facilidad.

Esa situación ha quedado al descubierto tras una investigación internacional que sostiene que, desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, varios agentes expulsados de países europeos se han reubicado en Japón. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de las grandes potencias, el país nipón no ha contado con una ley específica que castigue el espionaje ni con una agencia de inteligencia exterior comparable a la CIA estadounidense o al MI6 británico.

Según una investigación de The New York Times, los agentes rusos se han instalado en Japón para coordinar la adquisición de tecnología de doble uso, es decir, productos civiles que también pueden emplearse con fines militares. Entre ellos figuran microchips, semiconductores, transmisores y maquinaria de precisión, elementos esenciales para mantener la producción de misiles y drones utilizados por Rusia en la guerra de Ucrania.

La operación rusa en Japón

Las fuentes de inteligencia occidentales sostienen que estas operaciones estarían dirigidas por una unidad secreta del GRU, la inteligencia militar rusa, conocida como la Vigésima Dirección. Sus agentes actuarían bajo identidades falsas, haciéndose pasar por diplomáticos o empresarios, y utilizarían empresas logísticas y terceros países para evitar las sanciones internacionales antes de que la mercancía llegue finalmente a Rusia.

Las autoridades ucranianas aseguran haber encontrado en varias ocasiones componentes fabricados en Japón en armamento ruso recuperado tras ataques contra ciudades del país. Kiev ha remitido varias notas diplomáticas a Tokio con listas de piezas y fabricantes, aunque no existen pruebas de que las compañías japonesas hayan vendido directamente esos productos al Kremlin, sino que habrían acabado en Rusia tras pasar por otros mercados.

Ante esta situación, el Gobierno reconoce la necesidad de reforzar la lucha contra el espionaje y ya ha iniciado una profunda reforma de su sistema de inteligencia. Entre las medidas previstas destacan la creación de una agencia nacional de inteligencia y la elaboración de una legislación específica contra el espionaje, con el objetivo de cerrar unos vacíos legales que, según los expertos, han facilitado durante años la actividad de servicios secretos extranjeros.