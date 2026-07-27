Hong Kong cambia las normas: permitidos los perros en los restaurantes, pueden estar con sus dueños (pero no figuran en el menú)

La iniciativa busca adaptar la ciudad a una sociedad en la que cada vez más familias consideran a sus mascotas un miembro más del hogar.

Hong Kong ha dado un paso significativo hacia una mayor integración de las mascotas en la vida cotidiana. La ciudad china ha comenzado a permitir, de forma experimental, la presencia de perros en cientos de restaurantes, poniendo fin a una restricción que durante décadas solo contemplaba excepciones para perros guía o animales de servicio.

La medida supone un importante cambio cultural en una región donde, históricamente, la presencia de animales de compañía en espacios públicos ha sido mucho más limitada que en Europa.

Según informa el diario italiano Corriere della Sera, la iniciativa busca adaptar la ciudad a una sociedad en la que cada vez más familias consideran a sus mascotas un miembro más del hogar.

Los perros vuelven a los restaurantes

La nueva normativa se está aplicando inicialmente en más de 900 establecimientos y permite que los perros permanezcan junto a sus dueños durante la comida, siempre que cumplan una serie de requisitos de seguridad e higiene.

Entre las principales condiciones figura que los animales deberán permanecer sujetos con una correa de un máximo de 1,5 metros o con un arnés controlado por un adulto. Además, no podrán subir a las mesas ni utilizar vajilla reutilizable destinada a los clientes.

La regulación también excluye a determinadas razas consideradas potencialmente peligrosas. Aunque no existe un menú específico para mascotas, los restaurantes sí podrán servirles alimentos preenvasados.

Adaptaciones para recibir a los nuevos clientes

Muchos negocios ya han comenzado a transformar sus instalaciones para adaptarse a la nueva normativa y atraer a los propietarios de mascotas. Uno de los ejemplos es el restaurante Old Fung Teahouse, especializado en dim sum, que ha invertido más de 10.000 dólares de Hong Kong en reformas.

El establecimiento ha instalado purificadores de aire y mamparas para separar las zonas donde se ubican los clientes con perros. Además, ofrece cochecitos para mascotas y productos de limpieza con el objetivo de facilitar la convivencia entre todos los comensales.

Sus responsables confían en que esta apertura impulse la actividad del negocio y estiman que la facturación podría aumentar alrededor de un 15% gracias a la llegada de nuevos clientes acompañados de sus animales.

Un cambio de mentalidad en Hong Kong

La autorización forma parte de una estrategia más amplia impulsada por las autoridades para favorecer una ciudad más adaptada a las necesidades de quienes conviven con mascotas. En los últimos meses también se ha permitido el acceso de perros a determinados ferris y líneas de transporte público que conectan zonas rurales.

Asimismo, los hospitales públicos han comenzado a facilitar que pacientes en cuidados paliativos puedan despedirse de sus animales de compañía, una medida muy valorada por las asociaciones de bienestar animal.

Según datos del Gobierno hongkonés, más de 240.000 hogares, alrededor del 9% del total, conviven con más de 400.000 perros y gatos. En este contexto, la apertura de los restaurantes representa un cambio simbólico que refleja la creciente consideración de las mascotas como parte de la familia y acerca a Hong Kong a una práctica habitual en muchos países occidentales.