El mayor parque de atracciones de Europa no es Disneyland París: es una finca histórica inglesa que dobla en tamaño a los dos parques Disney juntos

Cuando pensamos en un gran parque temático en Europa, lo primero que nos suele venir a la cabeza es Disneyland París, que con sus castillos, desfiles y personajes se ha convertido en el referente para millones de visitantes. Sin embargo, el parque de atracciones más grande del continente está lejos de Francia y no tiene nada que ver con el universo Disney, sino con una histórica finca inglesa.

Rodeado de bosques, jardines y los restos de una antigua mansión señorial, Alton Towers ocupa alrededor de 202 hectáreas, una cifra que lo sitúa muy por delante de otros parques temáticos europeos. Si se comparan únicamente las zonas de atracciones, supera ampliamente a Disneyland París y Walt Disney Studios, que juntos suman unas 87 hectáreas. Eso sí, el complejo turístico completo de Disneyland, con hoteles, aparcamientos y áreas comerciales, alcanza una superficie muy superior.

Situado en el condado de Staffordshire, el parque fue construido alrededor de las ruinas de una histórica casa de campo y aprovecha el relieve natural de la finca para integrar las atracciones entre valles, árboles centenarios y extensos jardines. El resultado es muy distinto de la imagen habitual de los parques temáticos, donde predominan las grandes explanadas y las estructuras visibles desde kilómetros de distancia.

Con atracciones de todo tipo

Precisamente ese paisaje frondoso ha condicionado el diseño de sus montañas rusas. Las estrictas normas urbanísticas de la zona impiden levantar construcciones que sobresalgan por encima de las copas de los árboles, por lo que muchas de las atracciones se han excavado parcialmente en el terreno. Esta solución hace que los recorridos ganen velocidad y sensación de vértigo al aprovechar los desniveles naturales del parque.

El recinto es especialmente conocido por algunas de las montañas rusas más famosas de Europa. Tal y como se lee en su página web, destacan Nemesis Reborn, reabierta en 2024 tras una profunda renovación; The Smiler, que ostenta el récord mundial con catorce loopings; Oblivion, pionera en las caídas completamente verticales; además de Wicker Man y Rita, dos de las atracciones más populares entre quienes buscan descargas de adrenalina.

Además de las emociones fuertes, Alton Towers también cuenta con zonas familiares, hoteles temáticos, un parque acuático y amplios jardines históricos que permiten disfrutar de una visita más relajada. Esa mezcla de patrimonio, naturaleza y ocio ha convertido al parque en uno de los destinos turísticos más singulares del Reino Unido y en una referencia para los aficionados a los parques de atracciones de todo el mundo.