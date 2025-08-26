Maluma alaba a Bukele en un concierto en El Salvador y muchos se fijan en lo mismo: "Hipocresía"

El colombiano Maluma acostumbra a lanzar mensajes en sus conciertos: hace unas semanas llamó la atención sobre una madre que tenía a su hijo sin protectores auditivos en uno de sus recitales y el pasado sábado, durante un concierto en El Salvador, lo hizo para lanzar un mensaje de apoyo a la gestión de Nayib Bukele en el país.

"Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país El Salvador. Felicidades. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas", señaló ante el público sobre las medidas tomadas por el gobernante, que han sido calificadas como restrictivas para las libertades individuales de los ciudadanos o por no respetar los derechos humanos.

"Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano de El Salvador", añadió, lanzando también una pulla al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, en redes sociales muchos se han percatado de que Maluma estaba en el escenario con mangas largas y pantalón largo ocultando prácticamente todos sus tatuajes.

Algunos le han tachado de hipócrita ya que una de las medidas más controvertidas de Bukele ha sido encarcelar a jóvenes por tener determinados tatuajes supuestamente asociados a pandillas o maras, además de implementar un código de vestimenta y peinado para acudir a los centros educativos.

De hecho, se han denunciado casos de personas detenidas por tener tatuajes que no están relacionados con ninguna mara, como el de un venezolano que tenía un tatuaje del Real Madrid. Por lo que, como muchos han recordado, la cantidad de tatuajes de Maluma por todo su cuerpo podrían llevar a equívoco por las autoridades salvadoreñas.