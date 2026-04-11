Mëstiza: "Es muy fácil ver a una mujer en una cabina y juzgar eso en 15 segundos, lo que quizás es difícil es ver las cosas con perspectiva"

Con sombreros cordobeses, flecos, gafas de sol y una estética puramente andaluza y flamenca, las DJ Pitty Bernad y Belah Sánchez han dado la vuelta al mundo bajo el nombre de Mëstiza.

Lo que surgió como un proyecto tras un viaje a México en el que vieron que se podría mezclar el flamenco con la electrónica, como hacían en otras partes del mundo con el afrobeat, ha acabado siendo todo un éxito. Han llevado a llevar su fiesta y experiencia Sacro, una propuesta inmersiva en el que a través de la electrónica, los sonidos y la estética flamenca acompañadas por bailaoras, por todo el mundo. Han pinchado en Reino Unido, México o Grecia y próximamente pincharán en el Masters de Roma o en la icónica Hï de Ibiza.

Ahora, Pitty y Belah presentan Spanish Chica, su segundo álbum en el que resuenan clásicos para los amantes del flamenco y el gypsy rock como ese Campanera, en el que colaboran con Diana Navarro o Salam, donde experimentan con los sones árabes de Anabalina de Las Grecas.

Lo presentan por todo lo alto siendo las únicas artistas femeninas españolas en este Coachella 2026, en el que también estarán presentes otros nombres como Carolina Durante o rusowsky.

¿Cómo os preparáis de cara al Coachella? ¿Qué significa para vosotras el festival?

Pitty: Coachella para nosotras, como para el resto del mundo, es un festival número uno en el mundo. Es todo un honor estar en este festival y representar como españolas nuestro país allí.

Nosotras nos hemos preparado, por supuesto, todas nuestras canciones de nuestro nuevo álbum y alguna sorpresa vamos a llevar. También nuestro cuerpo de baile y hemos preparado unos looks muy especiales creados por dos diseñadores españoles. Estamos deseando demostrar lo que hemos preparado allí.

¿Vais a preparar algo parecido a Sacro [un espectáculo y fiesta creada por ellas que fusiona música electrónica con flamenco, tanto a nivel musical como estético] allí?

Belah: Sí, se podría decir que sí. Vamos a llevar nuestras bailaoras, porque queríamos llevar esa esencia de Sacro a la puesta en escena de Coachella. No es Sacro como tal, pero sí que podría ser. La esencia de Sacro sí está ahí.

Creo que en Coachella no escuchan flamenco desde 2019 que estuvo Rosalía, ¿qué significa ella para vosotras y qué supuso su actuación allí? ¿Habéis podido verla o revisitarla?

Belah: Sí, esta última semana en Madrid la hemos visto y para nosotras Rosalía ha sido una pionera en muchas cosas. La verdad que somos fans absolutas de ella. Creemos que con este último disco ha explorado muchísimos terrenos que todavía en la música contemporánea, en la música mainstream, no se había hecho y la verdad que nos encanta todo lo que hace.

"Creemos que con este último disco, [Rosalía] ha explorado muchísimos terrenos que todavía en la música contemporánea, en la música mainstream, no se había hecho y la verdad que nos encanta todo lo que hace" Belah Sánchez, de Mëstiza

Vosotras que habéis recorrido ya buena parte del globo, ¿cómo reacciona el público extranjero a esta mezcla de electrónica y flamenco? ¿Se lo esperan o tienen una visión más estereotipada con el tablao, la cantaora, la bailaora y el tocaor?

Pitty: El flamenco es internacionalmente conocido y realmente es muy reconocible para el público internacional, lo cual hace muy fácil y muy entendible lo que estamos intentando expresar con nuestra música. La realidad es que todo el mundo lo recibe de una manera maravillosa y nos encanta.

¿Qué es Spanish Chica para vosotras?

Pitty: Spanish Chica es nuestro segundo álbum, es un recopilatorio de toda nuestra trayectoria artística y musical. Es un encuentro del sonido que hemos estado buscando durante mucho tiempo.

Como sabéis, nosotras hacemos una fusión de música electrónica y flamenco y culturas y cantos tradicionales del mundo. Tenemos muchas ganas de que lo escuchéis porque realmente hemos querido expresar toda la multiculturalidad que tiene España y para nosotras es un honor que esté por fin aquí. De hecho, es la primera vez que vemos el álbum, el vinilo en físico y ha costado mucho que esto salga por fin.

En este Salam, uno de los sencillos de este disco, mezcláis también esas raíces árabes sampleando Anabalina de Las Grecas. ¿Cómo os surgió introducir ese sonido con el afrobeat y el flamenco?

Belah: Surge sobre todo porque nosotras somos fans absolutas de Las Grecas, nos encanta su música, ha sido una referencia desde el primer momento de nuestro proyecto, porque fueron un dúo femenino que mezclaron géneros y crearon uno nuevo que era el gypsy rock, y fue completamente una referencia para nosotras.

Esta canción en concreto hace referencia al mundo árabe, es una historia de la Alhambra de Granada. Queríamos acercarnos a ese mundo árabe porque al final es una cultura que tiene mucha presencia en el flamenco, en toda la historia de España. Queríamos acercarnos a esa cultura con algo español reinterpretado. Justo sampleamos la canción, la parte que habla de un saludo en árabe, Salam aleikum, y esto a nivel internacional se entiende muy bien. Todo el mundo lo entiende, entonces la verdad es que la acogida ha sido muy buena y estamos muy felices.

Desde 2021 que empezaste con el proyecto, ¿habéis notado que haya cambiado la percepción que se tenía hace unos años que se tiene ahora del flamenco? ¿Ha llegado público más joven al mezclarse con otros sonidos?

Pitty: Bueno, a pesar de que el flamenco tiene unos palos muy bien establecidos, está en constante evolución. Eso es algo que es maravilloso porque en cualquier género musical ocurre constantemente, para nosotros hacer esta fusión es un honor y es lo que más nos gusta, es por eso que lo hacemos.

Pitty Bernad, de Mëstiza, durante la entrevista. Aurora Pascual

¿Créeis que se ha abierto también con respecto a la rigidez de los flamencos más puristas?

Pitty: La realidad es que no creo que haya una rigidez de los flamencos hacia hacer una mezcla del género, sino más bien hay un respeto. Creo que cuando tú respetas tanto el palo de flamenco del que estás haciendo mezcla o estás reinterpretando, lo llevas de la mano y respetas todo en lo que consiste, no hay crítica. Como te decía antes, el flamenco, a pesar de que tiene unos palos muy bien establecidos, está en constante evolución y me parece que es un honor poder mezclarlo.

"Creo que cuando tú respetas tanto el palo de flamenco del que estás haciendo mezcla o estás reinterpretando, lo llevas de la mano y respetas todo en lo que consiste, no hay crítica" Pitty Bernad, de Mëstiza

De hecho, habéis colaborado con nombres como Ismael de la Rosa, Argentina o recientemente Diana Navarro para este Campanera, ¿cómo han ido dándose estas colaboraciones?

Belah: Ha sido todo un honor porque ellos son maestros que nos han enseñado muchísimo y hemos crecido escuchándolos. Ahora, involucrarlos en el proyecto y que nos enseñen, que tengan esa generosidad de haber querido también formar parte, contar con nosotras, conocernos y trabajar juntos, es todo un orgullo.

La verdad que ha sido un placer, ha sido maravilloso trabajar con todos ellos. Tenemos muchos proyectos de cara al futuro con gente muy importante española del flamenco que pronto verán la luz y la verdad que es muy orgullosa.

¿Con qué artista os gustaría colaborar en un futuro?

Pitty: A mí me encantaría decir una persona que no está con nosotros, que es Camarón de la Isla. Estamos hablando con sus familiares y ojalá que podamos hacer algo pronto.

Belah: Yo diría Estrella Morente, para nosotras es un gran referente en el flamenco y sería un honor trabajar con ella.

Belah Sánchez, del dúo Mëstiza. Aurora Pascual

¿Creéis que ha cambiado la situación para las mujeres DJs de hace unos 10 años a ahora?

Pitty: Es que es un tema complicado. Siéndote totalmente sincera, nosotros siempre hemos visto la escena de una manera muy igualitaria. Desde nuestros comienzos nunca hemos visto ningún tipo de problema en poder desarrollar nuestro trabajo. Hemos trabajado muy duro. Desde hace 13 o 15 años estamos en la escena, hemos visto situaciones cómodas, incómodas y hemos disfrutado mucho de la escena, pero también hemos luchado mucho para estar donde estamos.

Es muy fácil ver a una mujer en una cabina y pensar o juzgar eso en 15 segundos, lo que quizás es difícil es ver las cosas con perspectiva y ver cuál es el trasfondo de lo que hay en ese vídeo de 15 segundos. Estamos en un momento de la sociedad muy polarizado en el que las redes sociales cuentan cosas de una manera muy rápida y que pueden llegar a generar mucha confusión. Por lo tanto, muchas veces se pueden malinterpretar las cosas. Es un tema muy amplio.

Belah: Nosotras en particular, obviamente no ha sido fácil, pero siempre hemos sabido quiénes somos, siempre hemos sabido de dónde veníamos, qué queríamos hacer... Hemos llevado siempre esa idea por delante de querer luchar por estar en una industria dominada por hombres y lo hemos conseguido.

Si eso puede ser una influencia para gente que está empezando, siempre va a ser para nosotras algo de lo que nos sentimos muy orgullosas, el abrir caminos a mujeres que están empezando en la industria y, de alguna manera, ser un ejemplo.

Se habla mucho de los influencers DJ, de famosos que pinchan playlist de Spotify o de si esto es intromisión laboral, ¿cómo lo veis vosotras?

Belah: Creo que el contenido quizá es diferente, son dos caminos distintos. Creo que en todos los sectores hay intrusismo, pero al final creo que también cada uno tiene su lenguaje, su forma de expresarlo y las cosas son válidas.

No creo que debamos cerrar puertas a gente que tiene su manera de expresarlo, que a lo mejor viene desde otro sector y quizá está empezando. Creo que tendríamos que trabajar más en no ser tan haters en las redes sociales en general porque la música al final es para todo el mundo. Cuando haya una persona, aunque sea una única persona, que le gusta lo que hace, ya es válido.