Carolina Durante: "Parece que cada vez que vas a hacer un disco tienes que decir que te retiras de la música un tiempo indefinido"

Aunque se presentaban como "cuatro chavales", Carolina Durante ya es sin duda uno de los referentes de la escena del rock alternativo en España. El pasado 28 de febrero llenaron el Movistar Arena con su gira Elige tu propia aventura y apenas unos meses después, con motivos de las fiestas del 2 de mayo abarrotaron la Explanada del Puente del rey en Madrid Río.

No obstante, como todo gran grupo, no habrían llegado a donde han llegado sin ensayos, sin ese machaque de las canciones que en sus primeros trabajos tenían unos tintes más garajeros, especialmente en temas como La noche de los muertos vivientes o Necroromántico, y que en este disco se han abierto hacia el mainstream sin dejar de ser aclamados por la crítica.

El grupo se enfrenta a una gira internacional con la que Diego Ibáñez (voz), Mario del Valle (guitarra), Martín Vallhonrat (bajo) y Juan Pedrayes (batería) pasarán los próximos 11 y 12 de diciembre en Lisboa y Oporto, respectivamente. Pero también a la despedida de este último disco en 2026 con seis fechas en grandes recintos españoles entre septiembre y diciembre, y con punto y final en el Movistar Arena el 8 de enero de 2026. Con un horizonte de directos por delante, han decidido abrir uno de sus "ensayos" al público.

Lo han hecho en la segunda edición de Ballantine's Open Studio, después de la que el pasado mes de septiembre protagonizaron el grupo Cariño, y con la que buscan conectar a los artistas con quienes les siguen con autenticidad, cercanía y sin filtros.

El evento, que tuvo lugar el 2 de diciembre en el Real Teatro de Retiro de Madrid, acogió a los 100 primeros fans que se agolparon en el recinto desde el día anterior y pudieron disfrutar de un directo más cercano y natural del grupo, lejos de los esquemas marcados de los grandes recintos o festivales.

De hecho, el setlist lo iban dictando los propios fans que sacaban de una cubitera los papelitos con los títulos de las canciones como En Verano, Necroromántico, Hamburguesas, El parque de las balas, Normal, Himno titular, 10 o Famoso en tres calles. Un escenario acristalado y con una especie de container en el que pudieron incluso cambiarse los instrumentos: Mario del Valle pasó momentáneamente a tocar la batería y Juan Pedrayes se dispuso a tocar las seis cuerdas en Joder, no sé.

Eso sí, la naturalidad del grupo, que se libró de tocar su gran hit Cayetano en este ensayo, hizo que, aunque hubiera un cristal delante, los pogos se sucediesen canción tras canción entre los asistentes.

¿Qué es para vosotros una iniciativa como Open Studio de Ballantines? ¿Qué significa ensayar con gente delante? ¿Qué vais a mostrar de vuestra rutina?

Diego Ibáñez: Creo que nos va a servir para ensayar algunas canciones aprovechando que dentro de un par de semanas tocamos en Portugal. Vamos a tocarlas aquí un rato y a ponerlas a punto.

¿Hay alguno que llegue siempre tarde a los ensayos? ¿Tenéis alguna rutina, algún ritual?

Mario del Valle: El horario no es superestricto, ¿sabes? Como que puedes llegar cinco minutillos tarde y no pasa nada. Bueno, para Martín sí, pero él verá.

Diego: Peor para él. Al final, tocamos unas y para delante.

La semana que viene estáis en Lisboa y en Oporto, ¿te sirve esta gira internacional para resarcirte tras la lesión de ligamento cruzado del pasado año, Diego?

Diego: Hombre, yo creo que a pesar de los accidentes ha sido una gira tremenda y guapísima. A ver, la putada habría sido tener que cancelarlo, pero por suerte pudimos encontrar ahí unas fechas para hacer la gira europea. Entonces, bueno, ha salido todo bien. De hecho, podría haber salido incluso mejor.

¿Cómo os lleváis con el público luso?

Diego: Fuimos a tocar al Primavera Sound de Oporto hace unos meses ¿Cuándo fue? En verano. Y fue increíble, la verdad. De hecho, vimos que había bastantes más fans de por allí de lo que creíamos. La peña nos ha acogido muy bien y hemos vendido muchos tickets y tal.

Carolina Durante en su 'ensayo' en el Ballantine's Open Studio. Cortesía de Ballantines

De cara a la gira de grandes recintos de Fin de la aventura, ¿estáis pensando en hacer algún cambio con respecto a los anteriores conciertos del disco?

Martín Vallhonrat: Sí, es el plan. Hacer un fin de gira que merezca mucho la pena. Creo que toda esta gira ha sido un megaéxito y queremos hacer algunos retoques y que sea mejor incluso y terminar por todo lo alto.

Con esta última gira y con grandes citas como el concierto del 2 de mayo en la explanada del rey, se ha abierto un debate de nuevos fans y antiguos fans de Carolina Durante. ¿Estáis al tanto de eso? ¿Qué opináis?

Diego: Bueno, pero siempre pasa. Yo creo que con este disco hemos traspasado una línea y ha habido mucha gente que no nos escuchaba y cada vez nos escucha más, viene a los conciertos y tal. Y es la mítica, ¿no? Que un grupo lleva escuchando a un artista no sé cuántos años y, de repente, mete un petardazo y ellos saltan con “ah, yo lo escuchaba cuando tal” o “ah, ¿no te sabes esta que es del primer EP que salió?”. Algo así como, nada, no eres un true fan.

¿Y qué pensáis de esa superioridad moral?

Diego: No, hostia, evidentemente, cuando viene alguien y te enseña una foto de un concierto que has dado en Valladolid en 2017 dices “hostia”, como que a esa persona pues la llevamos acompañando sus buenos años. Pero vamos, que aquí todo el mundo es bienvenido a escucharnos. Yo encantado que nos escuche cuanta más gente, mejor, 100%.

Además, habrá gente a la que habréis llegado por Rosalía en Normal...

Diego: O por Amaia cuando cantamos en día por ella, o por Los Planetas, por distintos artistas. Tampoco ha cambiado muchísimo. Sí que es verdad que para el anterior disco y para este último intentábamos como dejarlo todo más crudo antes de meternos a producirlo más o incluso de cara a estar ya allí en el estudio grabándolo, como llevar las cosas más crudas, pero no ha cambiado demasiado.

Creo que para el siguiente sí que está cambiando un poco más el asunto con las nuevas canciones que estamos haciendo. Por ejemplo, creo que no se había hecho tanto lo de que estuviese la canción prácticamente hecha y solo faltase meter letra y melodía. Creo que eso ya se verá en el futuro.

"Los promotores de muchos festivales empiezan a apostar por cosas nuevas y ha empezado a rotar un poco ese cartel que hemos visto durante los últimos 10 años que no cambiaba prácticamente" Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante

El año pasado incentivasteis una serie de conciertos en la Wurlitzer Ballroom en Madrid, donde invitasteis a grupos emergentes como Tetas Frías, Alcalá Norte... ¿Creéis que estas iniciativas son necesarias? ¿Falta ese impulso desde bandas reconocidas a otras más emergentes?

Mario: Creo que en general hay buen ambiente. Sí que es verdad que hay una brecha muy gorda entre, digamos, grupos de nuestra talla o más grandes y un poco grupos que al final es la escena de la que venimos, que muchos de ellos son colegas.

Creo que nosotros, por ejemplo, sí que hemos seguido la filosofía de siempre, y cuando podemos tratamos de apoyar la escena y aupar un poco a los grupos que nos molan y que consideramos que se merecen más reconocimiento.

Diego: Creo que está cambiando también ahora. Sí que veo este año como el primero en el cual he visto que los carteles empiezan a cambiar un poquito, que los promotores de muchos festivales empiezan a apostar por cosas nuevas y ha empezado a rotar un poco ese cartel que hemos visto durante los últimos 10 años que no cambiaba prácticamente.

Carolina Durante en un posado en los sofás del Ballantine's Open Studio. Cortesía de Ballantines

¿Sois conscientes de que hay muchas teorías de vuestras canciones, que si Verdes, césped va dedicada a alguien, que si Tempo 2 y Normal están conectadas? ¿Qué pensáis?

Diego: A tope con las teorías conspiranoicas y demás.

Comentabais antes que estabais cambiando vuestra forma de componer, ¿qué se puede esperar de este nuevo disco?

Diego: Estamos ahora haciendo canciones nuevas, cada vez son más y bueno, ya se verá.

¿Sentís la presión de tener que estar ya produciendo otro disco en plena gira de despedida?

Diego: No, no. O sea, eso es... Me voy a a callar.

No os vais a retirar de la música como se dice ahora, ¿no?

Diego: A ver, yo que sé, es la mítica. Ahora parece que cada vez que vas a hacer un disco tienes que decir que te retiras de la música un tiempo indefinido, loco. Vas a hacer el disco y cuando lo tengas, vuelves a girar, fin. Ha sido siempre así. Pero ahora hay que darle a todo su punto de atención y sacar rédito de cualquier cosa.