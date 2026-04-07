Anna Wintour y Meryl Streep, juntas y vestidas de Prada en la portada de 'Vogue'

La promoción de El diablo viste de Prada 2 por todo el mundo está a pleno rendimiento y el equipo de la película está celebrando por todo lo alto la vuelta de Miranda Priestly y compañía a los cines el próximo 1 de mayo.

Además de alfombras rojas y entrevistas en decenas de programas de televisión, la guinda del pastel la ha puesto este martes la edición estadounidense de Vogue con una portada protagonizada por Meryl Streep y Anna Wintour.

La elección no es casual ya que Wintour, que fue editora de la revista durante casi 40 años, es la persona que inspiró el personaje de Miranda Priestly al que daba vida Streep en la película. La trama se basa en el libro de una exasistenta de la editora, que se muestra en pantalla a través del personaje de Andy, al que interpreta Anne Hathaway.

En la portada, de la que se ha encargado la legendaria estilista Grace Coddington, Wintour y Streep aparecen retratadas por Annie Leibovitz y vistiendo looks de Prada en un claro guiño a la película y las inconfundibles gafas de sol de la editora.

La revista ha publicado este martes la portada en su versión digital junto al reportaje firmado por la nueva responsable de la revista, Chloé Malle, en el que se revela que la directora de cine Greta Gerwig ejerció de moderadora en una conversación entre Wintour y Streep.

Durante la charla, Wintour asegura que lo que más le gustó de la primera película fue que "mostraba al mundo que la moda es un gran negocio. Una verdadera fuerza económica a nivel global". Además, la editora explica que no dudó en llamar por teléfono a la actriz en cuanto escuchó los primeros rumores sobre una posible secuela de la cinta.

"Sabía que ella me iba a decir si iba a estar bien. Todavía no había leído el guión y me dijo que me volvería a llamar. Y eso hizo. Leyó el guión, me llamó y me dijo 'Anna, creo que va a estar todo bien'. Me contó muy poco sobre lo que pasa en la película pero confié en ella", comentó Wintour.

Además, durante la conversación, la editora reveló que es "un honor" que Meryl Streep interprete al personaje de Miranda, y por extensión a ella misma, "a pesar de lo distante" que es la protagonista de su vida real.