Los amores de Carlos Alcaraz: sale a la luz la identidad de la mujer del yate y su relación con Victoria, una de las gemelas de Julio Iglesias

Carlos Alcaraz lleva fuera de la competición tenística desde abril de 2026, cuando una lesión en la muñeca le hizo retirarse en Barcelona. Por tanto, se perdió torneos tan importantes como Roland Garros o Wimbledon. La buena noticia es que ya se prepara para volver en agosto en el Masters 1000 de Cincinnati y que, además, está disfrutando a tope del verano.

A pesar de su juventud, se ha convertido ya en uno de los tenistas más laureados, lo que implica facturar en grandes cantidades. Es por ello que se ha podido permitir adquirir un yate por 10 millones de euros que llegó a su vida en enero de 2026. Y como hay que darle uso, se embarcó con un grupo para navegar por la Costa Amalfitana para disfrutar de sus placeres.

Fue ahí donde fue pillado muy acaramelado con una mujer de la que entonces nada se conocía. Fue la revista Semana la que publicó este reportaje fotográfico. Quizá Alcaraz pensó que si navegaba en el sur de Italia en lugar de en Ibiza, donde hay casi más paparazzi que turistas, pasaría desapercibido. Pero se equivocaba.

Tras las imágenes, se ha podido responder a la gran pregunta: ¿quién es ella? La respuesta ha llegado de la mano de Nacho Gay, que ha contado en el programa Y ahora Sonsoles que se trata de una mujer llamada Claudia Canals, que tiene 30 años y que es de Barcelona.

Canals estudió marketing, tiene 40.000 seguidores en las redes sociales y en 2025 montó una empresa de relaciones públicas que se encarga de gestionar perfiles de grandes empresas para atraer clientes y mejorar su facturación. Por si fuera poco, también ha trabajado como modelo. Paloma García Pelayo añadió que esta relación empezó a principios de verano, aunque no parece que sea nada serio, al menos por ahora.

Un breve idilio con una de las gemelas de Julio Iglesias

Pero hay más que se ha conocido sobre su vida privada. Ya una vez que saltó el asunto del yate, Nacho Gay contó también que Alcaraz tuvo algo con Victoria, una de las gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijsburguer. Es decir, que de haber ido a más, Alcaraz habría sido yerno de Julio Iglesias y cuñado de Enrique Iglesias.

Se conocieron cuando el murciano se desplazó a Miami para jugar el Master 1000 que se disputa allí, y donde acabó perdiendo. Las hijas pequeñas del cantante suelen acudir a una academia de tenis de Miami, donde conocieron a Carlos Alcaraz, y en el caso de Victoria, hubo química.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 07: Victoria Iglesias attends at the Enrique Iglesias performs on stage at WiZink Center on December 07, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by ) Fran Guerra | Europa Press Entertainment/Europa Press/Getty Images

La cosa parecía ir bien al principio, porque ambos habrían hablado a sus respectivos círculos de que se estaban conociendo. Sin embargo, aunque Alcaraz terminara lesionado y haya podido parar, habitualmente su agenda es imparable y no le deja muchos huecos, y menos para mantener una relación con alguien al otro lado del Atlántico, así que se acabó.

Al parecer, Victoria Iglesias se quedó destrozada en aquel momento. De hecho, esperaba poder volver a verle en verano en España porque ella pasa las vacaciones en la localidad malagueña de Ojén, donde la familia Iglesias-Rijsburguer tiene una casa. Sin embargo, el tenista parece haberse entretenido con otra compañía, así que, salvo sorpresa, la joven puede olvidarse de volver a encontrarse con Alcaraz. Además, el deportista no parece querer nada serio por ahora, tampoco con Claudia Canals.

¿Y cómo ha reaccionado el tenista ante el revuelo? Ha publicado en su cuenta de Instagram un carrusel sobre estas fabulosas vacaciones en la costa amalfitana, donde ha mostrado que estaba con dos chicos y dos chicas más.

Hemos podido ver el jacuzzi o el salón del barco, tenis en la tele, momentos de videojuegos o monopoly, buena comida y excursiones en tierra, donde aprovecharon para disfrutar de un menú degustación en Dani Maison, un restaurante situado en la isla de Isquia. Todo eso nos ha dejado ver el tenista, pero de Claudia Canals, ni rastro.