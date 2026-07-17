Rosalía estrena su confesionario en Latinoamérica con Juliana 'la colombiana' y una frase memorable tras la confesión

La cantante colombiana Juliana inauguró este jueves 16 de julio el ya célebre confesionario del 'Lux Tour' de Rosalía, que arrancó en Bogotá su etapa latinoamericana con un espectáculo en el que la artista española volvió a combinar música, confesiones y momentos de humor ante un Movistar Arena lleno.

La artista agradeció el recibimiento del público colombiano y aseguró que esperaba devolver ese apoyo "en forma de cariño" durante una velada con la que dio inicio al recorrido latinoamericano del 'Lux Tour', después de más de cuatro meses de conciertos en Europa y Norteamérica.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el 'consultorio', el espacio del espectáculo en el que Rosalía conversa con un invitado antes de continuar el concierto y que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de esta gira.

Juliana hace música por Rosalía

La invitada en Bogotá fue Juliana, nombre artístico de Juliana Velásquez, una de las principales figuras del pop colombiano, cantante, compositora y actriz. "Ella es cantante, compositora y actriz, una mujer talentosísima que no necesita introducción", dijo Rosalía antes de recibir a la artista bogotana.

"He soñado con este momento toda mi vida. Decidí hacer música por ti", dijo entonces la colombiana, que definió a Rosalía como una inspiración para ella y que dijo que desde 2017 es su fan y le escribía en Instagram cada vez que publicaba una canción.

Fue entonces cuando llegó el momento. Juliana reveló que había mantenido un romance con un actor colombiano durante un rodaje. La cosa parecía ir bien, pero entonces él le dijo que lo que sentía por ella era que "no le importaba el físico".

¿Cómo se lo tomó Juliana? Confesó que aquello le enseñó a no volver a aceptar una relación con alguien que no la considerara "tremendamente guapa". Ante estas palabras, Rosalía soltó una frase memorable: "La inteligencia le perseguía, pero él corría más rápido".

Bogotá es la primera parada latinoamericana de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México antes de finalizar el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico).