El incendio forestal de las Cinco Villas (Zaragoza) sigue descontrolado y devora ya 12.000 hectáreas

Vecinos de Uncastillo (Zaragoza) son evacuados preventivamente, por el incendio forestal declarado en Orés, en las Cinco Villas, que continúa activo.

Noche de infierno en la comarca aragonesa de las Cinco Villas. El fuego iniciado en la localidad zaragozana de Orés no solo continúa activo y fuera de control, durante la madrugada de este viernes se ha intensificado extendiéndose de forma considerable. De las 7.600 hectáreas que ardían ayer, el incendio forestal ya devora 12.000 esta mañana, obligando a mantener el desalojo de cinco municipios y el nivel de Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO).

Se trata de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo; estos dos últimos se han visto cercado por las llamas y han tenido que ser protegidos durante la noche. De la misma manera, el fuego sigue provocando el corte de circulación en varias vías, concretamente, la A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 32 entre Farasdués y Orés; la CV813, entre Asín y Orés; y la A-1202, entre los puntos kilométricos 72 y 47 entre Layana y Luesia.

Gran despliegue de medios de distintas administraciones

Cabe destacar que sobre el terreno hay un importante despliegue de medios de distintas administraciones. Los de INFOAR —Gobierno de Aragón— son 6 brigadas helitransportadas más el helicóptero de coordinación, 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y 5 bulldozer. El Puesto de Mando Avanzado cuenta con técnicos, el director técnico de extinción y personal de Apoyo al Director de Extinción -GADEX-.

En cuanto a los medios desplazados del MITECO —Gobierno de España— hay 2 hidroaviones —a la espera de confirmación—; 2 hidroaviones ligeros --también a la espera de confirmación—; 4 helicópteros ligeros; 1 helicóptero medio; 3 BRIF; 1 avión de coordinación; y la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP).

Por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza se han desplazado 12 nodrizas; 2 bombas forestales. Desde el Ministerio de Defensa se han aportado tres secciones de la UME; 18 Autobombas; 2 helicópteros; y 2 bulldozer.