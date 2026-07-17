El otro partido está en el palco: Pedro Sánchez finalmente acudirá a la final del Mundial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá finalmente este domingo a la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de que durante las últimas horas su presencia estuviera rodeada de incertidumbre por problemas de agenda.

La decisión supone un cambio respecto a la previsión inicial trasladada desde Moncloa, donde se había argumentado que el viaje oficial que Sánchez tiene programado el lunes a Argelia hacía muy complicado el desplazamiento a Estados Unidos. Sin embargo, el Ejecutivo ha logrado reorganizar la agenda del presidente para que pueda acompañar a la selección española en el partido más importante del campeonato.

La presencia de Sánchez convierte el palco de autoridades en un escenario de especial relevancia institucional. Allí coincidirá con los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que ya mostraron públicamente su respaldo a la selección durante las semifinales, además de otros dirigentes internacionales invitados al encuentro. Entre ellos figura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión del evento y previsiblemente Javier Milei, presidente de Argentina,

El viaje del jefe del Ejecutivo pone fin a las especulaciones surgidas tras conocerse que su agenda internacional podía impedir su asistencia. Durante los últimos días, distintas informaciones apuntaban a que España estaría representada únicamente por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mientras el presidente preparaba su desplazamiento a Argelia. Finalmente, Moncloa ha encontrado el encaje necesario para que Sánchez pueda estar presente en la cita mundialista antes de emprender su viaje oficial al país norteafricano.

La final enfrentará a una España que busca conquistar su segundo título mundial con una Argentina que defiende su condición de vigente campeona. El encuentro ha despertado una enorme expectación tanto por el nivel deportivo como por la presencia de numerosas autoridades nacionales e internacionales en el palco, convertido también en un espacio de representación política y diplomática.

Así, además del duelo entre las dos selecciones, la final del Mundial tendrá otro foco de atención lejos del césped. En el palco se concentrarán representantes de las principales instituciones españolas y dirigentes internacionales, en una imagen que trasciende el ámbito deportivo y entra en escena la política internacional que han protagonizado especialmente Trump y Sánchez.