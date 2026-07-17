Feijóo reduce a una "broma" el artículo de Rajoy sobre Francia que hasta la extrema derecha de Le Pen considera "racista"

Que era broma, sin más. Eso de Mariano Rajoy de que en la selección francesa de fútbol no hay franceses no es más que una chanza. Así lo ve el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "enmarca" el texto del expresidente del Gobierno "dentro de unos artículos que se han entendido, desde hace años, como deportivos y humorísticos". "Como él mismo [Rajoy] diría, hay bromas que hacen gracia y otras que no", ha señalado Feijóo en una entrevista con el diario deportivo Marca.

Aunque el artículo fue denunciado por el Gobierno francés y hasta la extrema derecha de Marine Le Pen lo tachó de "racista", al jefe de la oposición le parece "sorprendente y frívolo" que el Ejecutivo español preste más atención a Rajoy "por un artículo lleno de sarcasmo que al problema de otro, como Zapatero". Llama la atención, además, que en la misma entrevista el presidente del PP asegure también que le gustaría "vivir en una España que se pareciese a la selección, donde no te preguntan en qué provincia has nacido y dónde solo importa el talento y la unión".

Meses antes, sin embargo, el Partido Popular invitó al agitador ultra Vito Quiles al cierre de campaña de las elecciones de Aragón, el mismo Vito Quiles que había publicado en sus redes sociales una imagen de Lamine Yamal y Nico Williams preguntándose "¿qué selección española es esta". "Parece una broma de mal gusto", remató el extremista.

Aunque Feijóo lo haya tildado de broma, lo cierto es que Rajoy ha defendido esa postura racista desde hace muchos años. En marzo de 1983, el expresidente del Gobierno publicó un artículo en el Faro de Vigo en el que defendía que existen "pruebas irrefutables" que niegan "la afirmación de que todos los hombres son iguales". "Ya en épocas remotas – existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo – se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico", escribió el entonces diputado de Alianza Popular.

En aquel texto, quizás también una broma, Rajoy no solo negaba la igualdad del ser humano, sino que achacaba este hecho a la genética: "La desigualdad natural del hombre viene escrito en el propio código genético, en donde se haya la raíz de todas las desigualdades humanas: en él se nos ha transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas: salud, color de los ojos, pelo, corpulencia... hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio o los negocios".

Aquel artículo de Rajoy se parecía demasiado a la idea que impulsó al psiquiatra del franquismo Antonio Vallejo-Nágera, que dedicó sus esfuerzos en buscar la fórmula para "erradicar" lo que él llamaba "gen rojo" o "marxista". En esta línea, escribió Rajoy: "Todos los modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas y establecen para ello normas [...] cuya filosofía última, aunque se les quiera dar otro revestimiento, es la de la imposición de la igualdad, son radicalmente contrarios a la esencia del hombre, a su ser peculiar, a su afán de superación y progreso".