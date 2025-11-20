Morat anuncia siete conciertos en España dentro de su gira 'Ya es mañana tour'

Morat, la banda colombiana más exitosa del mundo, se prepara para el que será el tour más ambicioso de su carrera. El Ya Es Mañana Tour, con el que presentarán su último álbum, Ya es mañana, les llevará a los recintos más importantes de España para presentar sus nuevas canciones y repasar los numerosísimos éxitos de una carrera que ya es historia de la música pop en español. No en vano, en las últimas semanas, con este disco han ganado nada menos que el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards.

Morat se ha embarcado en esta aventura de la mano de Iglesias Enteratainment -la promotora independiente líder de España- con quienes ya se alió para su show en Tenerife de este año. El ‘Ya Es Mañana Tour’ pondrá banda sonora al otoño de 2026 en nuestro país, con siete conciertos en todo el territorio nacional.

Estas son las fechas de los conciertos de Morat:

Palau Sant Jordi de Barcelona, el 16 y 17 de octubre de 2026

Navarra Arena de Pamplona, el 21 de octubre de 2026

El Roig Arena de Valencia, el 23 de octubre de 2026

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, el 25 de octubre de 2026