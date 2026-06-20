Muere a los 85 años James Burrows, creador de 'Cheers', 'Friends' o 'Frasier'

La televisión estadounidense está de luto. El director de televisión estadounidense James Burrows, creador de series populares como Friends, Cheers o Taxi, ha muerto este viernes a los 85 años. Su familia ha emitido un comunicado, recogido por el diario El País, en el que ha lamentado la triste noticia: "Celebramos la extraordinaria vida y perdurable legado de James ‘Jimmy’ Burrows, que murió pacíficamente hoy".

Según se recoge en la publicación, Burrows ganó 11 premios Emmy a la excelencia en televisión (estuvo nominado a esos galardones todos los años desde 1980 hasta 2005 con la única excepción de 1997) y dirigió más de 1.000 episodios de grandes programas, en los que también trabajó como productor y guionista.

Tal como recoge la agencia AP News, Burrows comenzó su carrera televisiva relativamente tarde, a los 35 años, en 1974, dirigiendo episodios de The Mary Tyler Moore Show, The Bob Newhart Show y Laverne & Shirley.

Posteruormente, fue cocreador de Cheers, dirigiendo 243 de los 273 episodios, así como los 246 episodios de Will and Grace. También dirigió varios episodios de éxitos como Frasier, Friends y Mike & Molly, así como los episodios piloto de Dos hombres y medio y The Big Bang Theory.

"Burrows comprendió que la buena comedia nunca se trataba simplemente de risas. Se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre", afirmaron sus seres queridos en el comunicado difundido.

"Pero más allá de sus extraordinarios logros, Burrows será recordado por algo aún más importante: su bondad, generosidad y fe inquebrantable en quienes lo rodeaban. Poseía una rara habilidad para inspirar a los demás y era conocido por recordar el nombre de cada persona que conocía, haciendo que sus compañeros, en todos los niveles, se sintieran vistos, valorados y apreciados", terminaba el escueto mensaje recogido en la agencia de noticias.