Lisa Kudrow habla abiertamente de su papel secundario en 'Friends' y de cómo se sintió: "A nadie le importaba" 

Seis eran los personajes protagonistas de la famosísima serie Friends, pero no todos cosecharon el mismo éxito y reconocimiento entre el público y, lo que es peor, en su agencia de representación. "Simplemente me llamaban 'la sexta amiga", ha confesado Lisa Kudrow en una entrevista en el diario The Independent con motivo del estreno de la nueva temporada de Comeback, serie que produce, protagoniza y dirige.

"No había ninguna visión para mí, ni expectativas sobre el tipo de carrera que podría tener. Solo había algo como: '¡Qué suerte tuvo de salir en ese programa!”, asegura en esta conversación. Así, relata cómo el resto de actores que formaban parte de la serie, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer o el fallecido Matthew Perry, conseguían importantes papeles en otras películas y ella quedaba relegada a un segundo plano

A pesar de ello, Kudrow fue la primera en ganar un premio Emmy, en 1998, a la Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia por su interpretación de la inocente y hippie Phoebe Buffay. En 2002 fue Jennifer Aniston la distinguida con ese galardón, pero como actriz protagonista, matiz que le da la razón.

En esa entrevista también se encarga de desmentir la noticia que circuló por todos los medios de que ella fue la cabecilla en la negociación de los salarios de los actores de forma conjunta, y no individualmente, y por la que la NBC acabó pagando la desorbitada cifra de un millón de dólares por episodio.

“Eso se publicó, pero no era cierto. Mi equipo estaba muy enfadado. Se filtró como una especie de advertencia a otros clientes, algo así como: ‘No hagan algo parecido. Yo pensaba: 'Oye, la gente pensará que soy muy lista. Pero mi equipo me dijo: '¡No, esto no está bien! Estamos furiosos de que digan esto de ti", explica.