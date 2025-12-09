Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales, a los 70 años

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Conocido como 'Jorge Ilegal', el músico había anunciado que padecía cáncer el pasado mes de septiembre.

Jorge Martínez, de Ilegales, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Jorge Martínez, el alma del grupo Ilegales, ha fallecido este martes a los 70 años, tal y como han informado medios como la agencia EFE. El músico asturiano, icono del rock reivindicatvo de nuestro país, se encontraba desde hace varias semanas ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. 

El artista anunció el pasado mes de septiembre que cancelaba su gira para "someterse a un tratamiento contra un cáncer". Entre ellas, se encontraba el concierto previsto para el día 14 de septiembre en las fiestas de San Mateo en Oviedo. La banda recalcó entonces en un comunicado que la decisión, "tan difícil como inevitable", respondía exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentrase todas sus energías en la recuperación.

El grupo pretendía retomar su gira del disco publicado el pasado mes de marzo, Joven y arrogante, una vez se recuperase del tratamiento, pero finalmente Martínez ha fallecido tres meses después de la noticia.

Después de tocar en diversas orquestas y conseguir en 1976 el carnet de músico profesional que expedía el Sindicato Nacional del Espectáculo durante el franquismo, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y participó en varias bandas de rock como Madson o Los Metálicos. 

En 1982 fundó Ilegales junto a su hermano Juan Carlos Martínez, Íñigo Ayestarán y David Alonso, con quienes había participado en formaciones anteriores. Su primer disco homónimo fue todo un éxito, especialmente tras la reedición en 1983 con la portada de Ouka Leele. 

Han publicado más de una veintena de discos, contando con el parón entre 2010 y 2015 cuando Jorge Martínez lideró el proyecto Jorge Ilegal & Los Magníficos, proyecto que él mismo disolvió tras anunciar que "suenan a Ilegales y es una estupidez hacer que las grabe cualquier otro grupo".

