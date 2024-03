Muere la musa del destape Silvia Tortosa a los 77 años

Este sábado se ha conocido la noticia del fallecimiento de la actriz barcelonesa Silvia Tortosa a los 77 años, según ha confirmado su representante en un comunicado recogido por Vanitatis. En él, detalla que la artista ha fallecido "tras una dura lucha contra el cáncer, que ha llevado con la máxima discreción".

De hecho, apenas unos días antes de cumplir los 72 años, en 2019, fue la propia actriz la que anunció públicamente que padecía cáncer de mama. Y, según la ya citada publicación, tuvo que ser intervenida de urgencia por este mismo motivo.

Desde la Unión de Actores y Actrices no han tardado en trasladar sus condolencias. "La actriz contaba con una larga carrera profesional en el cine, el teatro y la televisión. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame", ha escrito el organismo en su perfil en la red social X.

Musa del destape, la catalana empezó su trayectoria en el mundo del teatro, se enfrentó a sus padres cuando les dijo que quería ser actriz y terminó siendo uno de los rostros más importantes del cine de la década de los 70. La actriz, además, dio el salto a la televisión. Participó en algunas de las series más icónicas de la historia de la televisión española, como Farmacia de Guardia o Curro Jiménez.

También hizo las veces de presentadora. En concreto, en el programa musical Aplauso, al que acudieron algunos de los artistas más relevantes del panorama de entonces, como los australianos AC/DC.

Pero fue mucho más allá e hizo sus pinitos en el mundo de la música. En concreto, a finales de los 60, cuando grabó Como envuelta en algodón, un disco que nunca llegó a ver la luz, aunque por decisión de la propia actriz. Y no fue hasta los 90 cuando se dio a conocer su primer proyecto musical: La pulga. Una historia de cuplés picantes.

Del teatro al destape

Sus estudios los focalizó precisamente a la profesión que empezó a la temprana edad de 15 y a la que terminó por dedicarse. Estudió arte en la Escuela Massana e hizo lo propio con la interpretación, pero en el Institut del Teatre de Barcelona.

Su primer trabajo como actriz fue encarnando el papel que hizo famosa a Judy Garland: Dorothy, en El mago de Oz en una obra de teatro en la que participó a los 15 años. El salto a la gran pantalla lo dio algo más tarde, a los 19 años, con El último sábado, una película de Pedro Balañá, en la que trabajó junto a Julián Mateos y Eleonora Rossi Drago.

Y, tras varios proyectos a finales de los 60, no le faltó trabajo en los años siguientes. Y, aunque está considerada una de las grandes musas de este cine propio de los años de Transición, Tortosa llegó a reconocer que no era lo suyo. "Hice unas pocas películas de destape, cosa casi obligada en aquel momento, pero pronto me di cuenta de que aquello no era lo mío", reconoció en una entrevista con Vanitatis.

El problema no radicaba en tener que enseñar su cuerpo, dado que eso "siempre me ha preocupado poco", dijo. "Sino el mal gusto de la mayoría de los guiones, la memez de los diálogos y el pésimo estilo con que estaban iluminadas", añadió.

En la pequeña pantalla: actriz y presentadora

Al igual que se hizo notar en la gran pantalla, lo hizo en la pequeña. Y no sólo como actriz. Junto a Sancho Gracia, Álvaro de Luna y otros muchos actores, participó en una de las series más populares en la historia de la televisión española: Curro Jiménez, que duró tres temporadas que se emitieron entre 1976 y 1979.

Y ese no fue el único proyecto icónico en el que tomó parte. También lo hizo en otras series icónicas del momento, como Hostal Royal Manzanares o Farmacia de guardia.

