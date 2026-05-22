Ni señales de radio ni radares de rastreo: el dron planeador militar de EEUU de nueva generación que cae desde 7.500 metros en la más absoluta sombra

EEUU prepara una nueva baza estratégica militar. Se trata de un dron planeador con unas capacidades de operación nunca vistas... y en cierta manera no es un recurso literario, sino una realidad.

Se trata de los drones planeadores Grasshopper, que EEUU ha utilizado en unas maniobras internacionales en territorio de Rumanía y Macedonia. Estas aeronaves no tripuladas venían cargadas con materiales de muy diversa naturaleza, desde alimentos y suministros médicos a elementos de construcción.

Pero esa no es la principal característica de los Grasshoppers. Como detalla el medio internacional Business Insider, opera por debajo de los umbrales de detección en el espectro electromagnético, una preocupación creciente en EEUU y otros ejércitos, como detalla una fuente conocedora.

Este artefacto desarrollado por Dzyne es un sistema desechable de reabastecimiento aéreo que puede transportar hasta 227 kilos de carga. La propia empresa fabricante detalla que está especialmente diseñada para entornos extremadamente complejos y de acceso restringido.

Esto es así porque funciona fuera del rango de detección en el que sí se encuentran radios u otros sistemas de telecomunicación, cuyas señales son fácilmente captables por equipos rastreadores. En ocasiones, lo que se interceptan con mensajes, pero en otras el 'pinchazo' afecta a datos sobre la ubicación concreta de unidades o equipos clave, un peligro absoluto en un contexto de guerra.

Según el análisis recogido por Business Insider, respuestas tecnológicas como la de los

drones planeadores Grasshopper pueden responder a esta inquietud de seguridad. Pero también pueden dar solución a urgencias de reabastecimiento de diverso tipo en espacios aéreos en combate, a espejo de lo que ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial con los aviones planeadores.