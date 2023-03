Nina aclara el motivo de la polémica peineta de la jueza del Benidorm Fest 

Mientras en Europa se siguen eligiendo los candidatos para representar a sus países en Eurovisión 2023, en España EAEA de Blanca Paloma sigue sonando en cada acto y también el Benidorm Fest.

Nina, portavoz del jurado el Benidorm Fest 2023, ha concedido una entrevista al podcast La Red Room, conducido por Malbert en Podimo, en el que ha hablado de los entresijos de esta edición del festival.

Concretamente, la cantante ha hablado sobre uno de los momentos más polémicos de la segunda semifinal del festival, la doble peineta que hizo la jueza Katrina Leskanich mientras ella hablaba a cámara.

"¿Viste lo que hizo una de tus compañeras? Que hizo dos peinetas a la cámara, que dije '¿Qué hace?' ¿Qué tenemos tres años?", le pregunta Malbert. "Yo soy muy respetuosa y no lo voy a contar, pero por lo visto tuvo un incidente con la organización y por eso hizo eso. Ella era como una cosa rara y hasta ahí puedo leer", empieza diciendo Nina.

La actriz y cantante aclara que no fue una forma de faltarle al respeto a ella, como se pudo entender en un primer momento, sino que fue un gesto de protesta contra RTVE. "Igual se entendió que ella lo hacía por mí, pero no. Ella ya sabía que estaría en plano y, como estaba enfadada con la organización, con la dirección, pues hizo eso...", añade.

Ante las quejas de Malbert sobre el comportamiento de la jueza, Nina aclara que, en general, todos se llevaban muy bien, pero no acabaron de tener relación con ella. "Además es que todos nos llevábamos muy bien, eran gente encantadora, todos, sabían un montón. Y ella era como una cosa rara, que estaba ahí, que estaba solo a lo que estaba, y como no le daban lo que quería, pues se cabreó", detalla.

"Pues déjame decirte que vaya falta de profesionalidad y de seriedad ante un proyecto que te está dando visibilidad", apunta Malbert, mientras que Nina se limita a asentir.

Leskanich es cantante y líder del grupo Katrina & the Waves, con el que ganó Eurovisión en 1997 representando a Reino Unido con la canción Love shine a light. Entre sus éxitos más conocidos destacan Walking on sunshine y Do You Want Crying. Además del corte de manga de la gala, hubo también quien criticó su actitud dejada durante la gala, en la que estuvo también mirando el móvil.