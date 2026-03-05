Marlena: "A día de hoy creo que no nos podemos permitir parar y no por nosotras, sino por la rapidez con la que van las cosas"

El pasado 26 de febrero, IQOS transformó el Espacio Aura de Zaragoza en un auténtico hotel lleno de rincones por descubrir, dinámicas interactivas y momentos inesperados, invitando a los asistentes a dejarse llevar por la curiosidad...

Dentro de esta experiencia inmersiva, los organizadores tenían un montón de sorpresas para los asistentes y una de ellas fue la actuación del dúo madrileño Marlena, una de las bandas que se han ido consolidando en estos dos últimos años como referente del indie-pop femenino.

"Con los eventos siempre es la cosa de ‘a ver si te hacen caso’, ‘a ver si hablan mucho’ y te diré que yo no me esperaba como el público estuvo mirando al escenario, escuchando, cantando todas las canciones... La verdad que muy bien, muy contentas con el evento de IQOS", afirma Ana, su cantante.

Carolina, el otro 50% del grupo, confirma que se lo pasaron fenomenal y que "el público respondió". "Es verdad que en esos eventos nunca sabes qué energía va a tener la gente o y da esa responsabilidad, ese respeto, pero la verdad que fue una acogida muy guay", señala.

Creo que el IQOS Hotel de Zaragoza tenía preparadas muchas sorpresas y que había habitaciones secretas... Si vosotras tuvieseis una habitación secreta, ¿qué habría dentro? ¿Qué esconderíais ahí?

ANA LEGAZPI: Guau... Bueno, a mí me han escondido en una habitación como amante pero yo no escondería a ningún amante. Pero joe, no lo sé, no tengo nada como tan interesante como para esconder y que no vea nadie.

CAROLINA MOYANO: Quizás algo del carrete o algo en el móvil pero tampoco...

Terminasteis gira en octubre de 2025, A pleno pulmón, y poco más de un mes después o subisteis de nuevo a la furgoneta con Pies sin plomo, coincidiendo con el lanzamiento del EP La Victoria.

ANA: Creo que esto se lleva un poco, está de moda ya, enganchar una gira con la otra porque todo es muy rápido.

CAROLINA: Paramos enero para tomarnos nuestras propias vacaciones, para descansar y desconectar un poquito, pero la verdad es que cuando no estás de gira, de pronto echas de menos estar sobre el escenario.

Bueno, y para descansar de vosotras mismas, que tanto tiempo juntas...

ANA: Bueno nosotras somos muy amigas y compartimos tiempo también fuera, nos llevamos muy muy bien, pero es verdad que hay ratos entre semana que es en plan ‘déjame un rato en paz’.

CAROLINA: Sí, la verdad que está que estamos bastante bien coordinadas, pero como dice Ana, entre semana hacemos cada una su vida porque los fines de semana estamos 24-7, así que después cada una en su casa y felices.

En vuestras giras, hacéis recintos y hacéis pequeñas salas como esta. ¿Qué preferís vosotras? ¿Dónde preferís cantar?

CAROLINA: Es difícil porque son distintos conceptos. En las salas siempre estamos, literal, con nuestro público, gente que ha pagado una entrada para vernos, para conocernos y ahí nos gusta extendernos más, explicar las canciones... y estamos siempre más cómodas. Por otro lado, la parte de festivales, grandes recintos, es un escaparate total para darte a conocer a gente que, a lo mejor, ha venido a ver a otro artista o, bueno, gente que simplemente se lo está pasando bien escuchando música en directo y tal, y ese momento es explosivo, de darlo todo y de divertirte y hacer que la gente se divierta. Entonces son conceptos distintos. Pero yo, a día de hoy, te diría que disfruto más en los festivales, pero para disfrutar de los festivales también tengo que pasar por las salas para coger esa confianza y esa energía.

ANA: Yo en ambas, la verdad. A mí me ayuda más vocalmente que el público cante las canciones porque, si en alguna frase vas cansada, te ayudan coreando y cantando, entonces es una pasada. En salas son conciertos más largos, más de hora y media, y cuando son varios seguidos cansan mucho vocalmente, pero a mí las salas es verdad que me encantan, me alucinan.

Marlena durante la actuación en The IQOS Hotel. IQOS

Oye y, hasta ahora, ¿cuál ha sido el concierto más especial de vuestras vidas, de vuestra carrera?

ANA: Buff, qué difícil... Pero creo que el de la Razzmatzz de Barcelona porque no era nuestra ciudad natal y la energía desde el principio al fin, esos botes y esos brincos desde la primera canción, gusta verlo. Yo me quedo con ese. Fue el 5 de abril del año pasado y Ana estaba mala además.

CAROLINA: Sí, de la tripa... Pero es lo que dice Ana, que es uno de los más especiales por la energía, porque se pasó volando, porque la gente también te llevaba volando en las canciones... Y encima siendo Barcelona, que al ser nosotras de Madrid parecía más complicado entrar y, todo lo contrario, es como nuestra segunda casa. De hecho, por eso tenemos ahora la Sant Jordi Club el 20 de marzo.

Estuvistéis en el Benidorm Fest en 2024 y eso fue un impulso para vuestra carrera. A partir de entonces, vosotras mismas decíais que os reconocían como el dúo femenino de lesbianas luchando y hablando a una mujer, ¿no?

ANA: A día de hoy, y a mí me encanta eso, pero bueno nos encanta a las dos, hemos ampliado nuestro público y hemos llegado a un público que incluso pensábamos que era imposible entrar: un público más allá del madrileño, más mayor, un público de más hombres, de parejas heterosexuales. Que las canciones tan libres que cantamos lleguen a tanta gente era nuestro objetivo desde hace seis años y la verdad es que lo estamos cumpliendo muy bien, lo hemos conseguido.

En los últimos años las bandas de mujeres han dicho 'aquí estamos', y vosotras estáis entre ellas y formáis parte de ese movimiento.

CAROLINA: Orgullosas y aceptando esa responsabilidad, y también de poder ser el referente que faltaba cuando nosotras teníamos 14 o 15 años; que las chicas se puedan mirar, como pasa también con las futbolistas hoy en día, que puedan verse reflejadas en una mujer subida a un escenario, en una mujer tocando la guitarra, en una mujer pinchando como DJ. Hay tantas mujeres que están haciendo las cosas muy bien que es una suerte poder formar parte de este grupo de mujeres.

Os hablaba antes de que habéis enganchado dos giras. ¿Y cuándo vais a hacer un parón de estos tan famosos que hacen ahora los artistas?

ANA: No es el momento, queda mucho trabajo por delante. A día de hoy creo que no nos podemos permitir eso y no por nosotras, sino por la rapidez con la que van las cosas. Y no es tanto el miedo de que la gente se olvide de nosotras sino por la velocidad a la que va todo...

¿Y cómo se pelea contra esa velocidad?

CAROLINA: La verdad que con bastante paciencia y sobre todo marcando un poquito la diferencia, desmarcarte del resto y que identifiquen a Marlena por algo característico que no puedas ver en otros artistas. Yo creo que esta es la forma de lucharlo: seguir siendo naturales y buscar siempre el ser únicas para que la gente te tenga siempre guardadita. Y lo que dice Ana, todavía no estamos en ese punto de poder desaparecer. Hay que llenar muchos recintos, hay que hacer mucho más grande el nombre para poder descansar y que la gente esté deseando tu vuelta.