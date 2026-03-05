Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump cesa a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y responsable del ICE ante la crisis social en EEUU y su relevo será un antiguo luchador de MMA
Las redadas policiales antiinmigración se saldaron con dos muertos y numerosos disturbios que ya obligaron a Donald Trump a cambiar el paso de su Administración. 

Miguel Fernández Molina
Kristi Noem, en una reciente comparecencia en el Senado de EEUU
Kristi Noem, en una reciente comparecencia en el Senado de EEUU

Las tormentas que afronta Donald Trump no solo son de puertas para fuera. El presidente de EEUU ha decidido cesar a la hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que era también la máxima responsable del ICE, tras la crisis social generada por las redadas policiales antiinmigración

Las dos muertes de ciudadanos norteamericanos causadas por los agentes desataron una ola de protestas que obligó al propio Trump a dar un paso atrás en su política restrictiva, hasta acabar enviando de urgencia a su conocido 'zar de la frontera', Tom Homan, para calmar los ánimos. 

Aquella decisión ya se entendió como una enmienda a la labor de Noem, reacia a rebajar la intensidad de las redadas, y que progresivamente ha ido perdiendo relieve en su peso en el Gobierno.

El cargo de secretario de Seguridad Nacional, asunto capital en la Administración de EEUU y especialmente en el 'aparato trumpista', lo ocupará el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, antiguo luchador de MMA.

Markwayne Mullin, en un evento deportivo con Trump en 2023
Markwayne Mullin, en un evento deportivo con Trump en 2023

Trump lo ha anunciado en su Truth Social, donde señala la 'reubicación' de Kristi Noem tras "servirnos eficazmente" y "obtener numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)". La ya exresponsable de Seguridad Nacional será la nueva Enviada Especial para el Escudo de las Américas, un cargo de nueva creación que presentará este sábado como parte de la "Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental".

Del secretario entrante, el magnate ha destacado su arrollador éxito electoral para obtener escaño de senador por Oklahoma. Markwayne es "un guerrero MAGA y exluchador profesional invicto de MMA [...] que se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda MAGA". 

Además, ha señalado que "como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales".

La popularidad de Kristi Noem empezó a caer en picado tras los asesinatos de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good durante operativos policiales en las calles de Minneápolis. Concatenadas las protestas populares tanto en la ciudad y en todo el estado de Minnesota como en el resto del país, finalmente Homan puso fin al despliegue del ICE, anulando la 'política' de Noem. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

