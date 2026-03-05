Trump cesa a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y responsable del ICE ante la crisis social en EEUU y su relevo será un antiguo luchador de MMA

Las tormentas que afronta Donald Trump no solo son de puertas para fuera. El presidente de EEUU ha decidido cesar a la hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que era también la máxima responsable del ICE, tras la crisis social generada por las redadas policiales antiinmigración.

Las dos muertes de ciudadanos norteamericanos causadas por los agentes desataron una ola de protestas que obligó al propio Trump a dar un paso atrás en su política restrictiva, hasta acabar enviando de urgencia a su conocido 'zar de la frontera', Tom Homan, para calmar los ánimos.

Aquella decisión ya se entendió como una enmienda a la labor de Noem, reacia a rebajar la intensidad de las redadas, y que progresivamente ha ido perdiendo relieve en su peso en el Gobierno.

El cargo de secretario de Seguridad Nacional, asunto capital en la Administración de EEUU y especialmente en el 'aparato trumpista', lo ocupará el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, antiguo luchador de MMA.

Markwayne Mullin, en un evento deportivo con Trump en 2023 Shane Bevel vía getty images

Trump lo ha anunciado en su Truth Social, donde señala la 'reubicación' de Kristi Noem tras "servirnos eficazmente" y "obtener numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)". La ya exresponsable de Seguridad Nacional será la nueva Enviada Especial para el Escudo de las Américas, un cargo de nueva creación que presentará este sábado como parte de la "Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental".

Del secretario entrante, el magnate ha destacado su arrollador éxito electoral para obtener escaño de senador por Oklahoma. Markwayne es "un guerrero MAGA y exluchador profesional invicto de MMA [...] que se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda MAGA".

Además, ha señalado que "como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales".

La popularidad de Kristi Noem empezó a caer en picado tras los asesinatos de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good durante operativos policiales en las calles de Minneápolis. Concatenadas las protestas populares tanto en la ciudad y en todo el estado de Minnesota como en el resto del país, finalmente Homan puso fin al despliegue del ICE, anulando la 'política' de Noem.