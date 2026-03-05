Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Margarita Robles confirma que gracias a los militares españoles se interceptó un misil balístico en la base de Turquía
Además, la ministra de Defensa ha asegurado que los casi mil militares que se encuentran en la zona están cumpliendo con misiones que tienen un "mandato internacional". 

Margarita Robles durante su aparición en el foro Metafuturo de Atresmedia
Margarita Robles durante su aparición en el foro Metafuturo de AtresmediaEuropa Press via Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que gracias a los militares españoles en la base de Turquía se interceptó un misil balístico. "Tenemos militares en la base de Turquía y comentaba ayer que gracias a ellos se interceptó un misil balístico", ha señalado este jueves la socialista en Barcelona

Además de confirmar la participación de España en esta cuestión, la ministra ha asegurado que los casi mil militares que se encuentran en la zona están cumpliendo con misiones que tienen un "mandato internacional".

"Es que hay países que tienen un nivel de armamento absolutamente impresionante y ya lo he dicho antes. Tenemos la situación en Irak, en Irak también donde nuestros militares están tomando todas las medidas de seguridad que son absolutamente necesarias, sin olvidar que tenemos también fragatas y barcos en el báltico, en el océano índico y demás", ha continuado. 

"Los que creemos en la paz, los que creemos en la convivencia, tenemos que trabajar siempre por un marco jurídico. El marco jurídico es lo que hace a los demócratas grandes e importantes", ha sentenciado la ministra de Defensa.

La ministra ya había confirmado anteriormente en Cadena Ser que una batería Patriot española fue clave para derribar el misil que sobrevoló el espacio aéreo turco, aunque allí puntualizó que no la destruyó.

