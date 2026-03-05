Tiene 47 años y vive sin internet, sin apps en el móvil ni banca online: "Es difícil mantener una conversación real con alguien que no está prestando atención"

Pernille Wilby es una mujer de 47 años de la isla danesa de Amager que ha decidido vivir una vida totalmente analógica, sin conexión a internet en su casa y, por supuesto, sin cuenta en ninguna red social.

La danesa sí que tiene teléfono móvil, pero no tiene instalada en su dispositivo ni la banca online ni ningún tipo de app que pueda hacerle perder su valioso tiempo estando pegada a la pantalla.

En declaraciones al canal de televisión danés TV 2 Kosmopol, Pernille Wilby ha indicado que cree que ahora la gente tiene demasiados estímulos y no es capaz de concentrarse en una conversación.

"Es difícil tener una conversación real con alguien que no está prestando atención y está haciendo algo más que estar presente en la conversación. No quiero hablar con la gente si están haciendo todo lo demás. No soy así. Si pillo a alguien que no está en casa, llamo más tarde", ha expresado la mujer de 47 años.

Respecto a si existe la posibilidad de que en el futuro pudiera caer en 'las garras' del mundo digital como le ha ocurrido a la mayoría de gente que le rodea, Wilby ha asegurado que "no veo un escenario que me haga cambiar de opinión".

"Estoy preocupada. Hoy en día se habla menos"

No obstante, la danesa sí que ha mostrado cierta inquietud acerca de que percibe que, debido al uso excesivo de los teléfonos móviles, cada vez las personas mantienen menos conversaciones cara a cara.

En ese sentido, Pernille Wilby ha afirmado que "estoy preocupada. Hoy en día se puede arreglar todo con un correo electrónico o un mensaje de texto, pero se habla menos, tanto con otras personas como con las autoridades".

"Cuando elegí vivir así hace 20 años, no lo sabía, pero hoy temo que las relaciones que tenemos con los demás estén a punto de irse al garete", ha alertado la mujer de 47 años.