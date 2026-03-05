La puerta a Europa: cinco cosas que tienes que saber de Chipre tras la escalada bélica en Irán

El conflicto bélico desatado en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado sábado ha producido consecuencias inimaginables. Entre ellas, un lugar ha concentrado el foco de la actualidad europea: Chipre. La isla del Mediterráneo tiene una posición geopolítica determinante debido a que, aunque sea territorio europeo, se encuentra físicamente más cerca de Asia occidental y, concretamente, del oeste de Siria y Líbano.

Tras el ataque de Irán a la base británica de Akrotiri, las alertas se dispararon por todo el suelo de la Unión Europea y, desde entonces, la isla se ha convertido en la representación del conflicto iraní a las puertas del continente occidental. Es por ello que, desde El HuffPost, vamos a contarte 5 cosas que necesitas saber sobre esta particular isla en la que la tensión se palpa con cada instante.

La razón por la que Irán atacó Chipre

La reciente escalada bélica en Oriente Medio ha colocado a Chipre en una posición delicada dentro del tablero geopolítico regional. Las autoridades iraníes han justificado sus ataques señalando que la isla se ha convertido en un punto logístico relevante para operaciones militares occidentales vinculadas al conflicto en la región.

Chipre alberga infraestructuras estratégicas y bases utilizadas por aliados de la OTAN, especialmente las instalaciones británicas en Akrotiri y Dhekelia. Estas bases han servido durante años como plataforma para operaciones militares y de inteligencia en Oriente Medio. Desde la perspectiva de Teherán, esa infraestructura sitúa a la isla dentro del dispositivo que respalda a Estados Unidos e Israel y es por ello que la diana se ha fijado desde el minuto uno en el que comenzó el conflicto.

La consecuencia es que Chipre, pese a su tamaño y a su distancia directa del frente, ha pasado a ser considerado por Irán como parte de un entorno estratégico hostil y, en medida de sus posibilidades, tratará de dañar todo lo posible un punto estratégico para toda Europa, pero particularmente para las Fuerzas estadounidenses.

La complejidad de la isla

La tensión externa se superpone a la compleja realidad política de Chipre. Desde 1974 la isla permanece dividida entre la República de Chipre, reconocida internacionalmente y miembro de la Unión Europea, y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, apoyada únicamente por Turquía, otro de los países que se ha visto afectado por los ataques iraníes aunque sin daños por la intercepción de la OTAN del misil balístico enviado.

Esta división histórica convierte a la isla en un territorio particularmente sensible que se agrava por el conflicto militar e internacional. A la presencia militar turca en el norte se suman las bases soberanas británicas en el sur y la condición de frontera oriental de la Unión Europea. En este contexto, cualquier episodio de tensión internacional que afecte a la isla puede tener consecuencias que trasciendan el conflicto original.

Además, a todo ello hay que sumar la incorporación de otras tropas europeas que buscan asegurar la estabilidad y defensa de la isla.

El papel de España y 'Cristóbal Colón'

España también ha comenzado a participar en los movimientos de seguridad que se están desplegando en el Mediterráneo oriental. El Gobierno español ha enviado el navío Cristóbal Colón, la "fragata tecnológicamente más avanzada" y es también la de mayor tamaño, con 146 metros de eslora, una velocidad máxima de 28 nudos (51,8 km/h) y una capacidad para desplazar más de 6.300 toneladas. Además, está especializada en defensa aérea, para formar parte de los esfuerzos de vigilancia y disuasión en isla. Así lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves tras adelantar que el Ejecutivo estaba valorando el envío de tropas "a un socio de la Unión Europea y que, como tal, siempre prestaremos ayuda".

La presencia del buque "refleja el compromiso de España con las operaciones de seguridad y con la coordinación dentro de las estructuras de la OTAN y la Unión Europea", según ha destacado el Ejecutivo. Equipado con el sistema de combate Aegis, el Cristóbal Colón está diseñado para detectar y neutralizar amenazas aéreas y misiles. Esta previsto que el navío llegue en 5 días a las costas de la isla.

Sin embargo y después del 'no a la guerra' pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mañana del miércoles, muchos están asegurando que este movimiento liga directamente al país en el conflicto bélico y que España debería mantenerse al margen de esta decisión.

Movimientos europeos

La crisis ha provocado una rápida reacción de varios países europeos, que han reforzado su presencia militar en el Mediterráneo oriental para apoyar la estabilidad regional y proteger infraestructuras estratégicas.

Grecia ha incrementado la vigilancia naval y aérea en la zona, dada su proximidad geográfica y su estrecha relación con Chipre. Francia también ha desplegado unidades navales este miércoles y ha intensificado su cooperación militar con países aliados en el área. De hecho Francia, Italia y Grecia han acordado este jueves reforzar militarmente a la isla tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra la base militar británica en su territorio.

En una llamada del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, "coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental".

Reino Unido, con las bases como protagonistas de este punto del conflicto, ha reforzado sus efectivos militares y su capacidad operativa desde esas instalaciones. Concretamente, un destructor Tipo 45 HMS Dragon, uno de los modelos más eficaces del mercado gracias a su capacidad de lanzamiento de misiles. Además, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves el envío de cuatro aviones de combate Typhoon para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea en Qatar y helicópteros antidrones Wildcat a Chipre.

Estos movimientos reflejan la preocupación europea ante la posibilidad de que el conflicto regional se amplíe y afecte directamente a la seguridad del continente.

Una incertidumbre constante

La crisis sitúa a Chipre ante una vulnerabilidad sin precedentes. Situada en la intersección entre Europa, Oriente Próximo y el norte de África, la isla ha sido históricamente un punto de encuentro —y de fricción— entre potencias.

La actual escalada con Irán vuelve a situarla en el centro de una dinámica internacional volátil. Mientras las potencias europeas refuerzan su presencia y las tensiones continúan, el futuro inmediato de la isla permanece marcado por una incertidumbre constante.