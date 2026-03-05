Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La locura en Turquía por Pedro Sánchez por su postura con Trump llega al presidente de la principal oposición turca y le deja este definitivo mensaje
La locura en Turquía por Pedro Sánchez por su postura con Trump llega al presidente de la principal oposición turca y le deja este definitivo mensaje

Juan De Codina
Pedro Sánchez y Özgür Özel.
Desde que Pedro Sánchez pronunciara alto y firme el "no a la guerra" tras las amenazas de Trump de cortar "todo trato" con el país por el veto a EEUU de usar las bases de Morón y Rota para su conflicto con Irán, se ha iniciado un movimiento masivo de usuarios turcos a favor de Sánchez.

Y han dicho de todo, sin excepciones. Muchas de las posibilidades, surrealistas o no, han sucedido en estos últimos días en X. Primero, un periodista turco, que definió a Sánchez como un "ejemplar líder" pidió a sus compatriotas que hagan más espacio en sus armarios para las compras de Zara y Bershka.

Además, también pidió que aumentaran el uso de BBVA en sus decisiones financieras y que recomendarían, sin lugar a dudas, la compra de coches de la marca SEAT y Cupra, rematando con una de las frases más llamativas de toda esta polémica: "A veces, la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Muchos turcos empezaron a recrear una imagen de Sánchez, mediante IA, como un ejemplar líder, y le han llovido todo tipo de halagos. Y eso ha llegado a ojos de uno de los líderes políticos turcos más importantes del país.

El mensaje de la principal oposición turca a Sánchez

El farmacéutico y político Özgür Özel, presidente del Partido Republicano del Pueblo, principal fuerza de oposición del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, se ha hecho eco del movimiento y le ha dedicado un mensaje a través de su perfil oficial de X.

"Mi querido amigo Pedro, aplaudimos su honorable postura frente a la agresión de EEUU e Israel", ha comenzado pronunciando.

Y ha añadido: "Esta actitud suya ha acercado aún más a Turquía y España". Por ello, le ha dejado claro emotivamente que "estamos con ustedes contra todas las amenazas de la administración Trump. Un abrazo FRATERNAL".

