Los vuelos comerciales desde Oriente Medio están agotados por la guerra: los jets privados para huir a Europa cuestan hasta 350.000 dólares

Vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Dubái como consecuencia de la guerra en Oriente Medio

El ataque militar conjunto de EEUU e Israel contra Irán que ha provocado una guerra en Oriente Medio ha empujado a muchas de las personas que viven en la región a tratar de desplazarse hacia un lugar seguro.

Sin embargo, conseguir un vuelo comercial para abandonar la zona se ha convertido en una misión prácticamente imposible, están agotados, por lo que las personas que pueden permitírselo están recurriendo a jets privados para huir a Europa.

Y como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las compañías que fletan aviones privados están sacando buena tajada de ello, incrementando los precios de los vuelos hasta alcanzar cifras prohibitivas.

El medio de comunicación británico The Guardian ha informado de que la compañía Jetvip, con sede en Mascate (Omán), cobra aproximadamente 85.000 euros por un vuelo a Estambul (Turquía) en un avión de seis a ocho plazas. En el caso de la empresa Albajet, el precio de un vuelo a Europa es de 90.000 euros.

350.000 dólares por un vuelo de Riad (Arabia Saudí) a Europa

No obstante, esos costes son 'baratos' para los que se ofrecen en otras compañías. Según el medio estadounidense Semafor, la agencia de aviones privados Vimana Private ofrece precios de hasta 350.000 dólares (unos 302.000 euros, al cambio actual) en sus vuelos desde Riad (Arabia Saudí) a Europa.

En ese sentido, el director ejecutivo de Vimana Private, Ameerh Naran, ha afirmado que "Arabia Saudí es la única opción real para las personas que quieren salir de la región en este momento".

El propio Ameerh Naran, en declaraciones a Business Insider, destacó en días anteriores que en su empresa han priorizado que los vuelos se puedan llevar a cabo de la manera más rápida posible. "Se ha puesto un claro énfasis en la rapidez y la certeza de la salida, y muchos clientes dan prioridad a la ruta más temprana viable en lugar de a tipos de aviones específicos o preferencias tradicionales", indicó el director ejecutivo de Vimana Private.