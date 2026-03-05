Carlos Areces recuerda las fiestas de Ernesto Sevilla de "más de 4 días" y revela quién es el único famoso que le supera

Carlos Areces asiste al estreno de 'Rafaela y su loco mundo' en MK2 Cine Paz el 12 de febrero de 2026 en Madrid, España.

El actor Carlos Areces ha pasado por el podcast Vaya Vaina, donde ha recordado las fiestas del actor y humorista Ernesto Sevilla, con quien comparte una estrecha relación de amistad desde la etapa en la que ambos formaron parte de La hora chanante y Muchachada Nui.

"Las fiestas de Ernesto eran legendarias, ahora creo que se ha moderado un poco. Ahora está jubilado, ya va entrando en años", ha dicho el actor manchego, que ha confesado que lo máximo que ha aguantado una fiesta ha sido "un día y medio".

"A veces, la gente se sentaba encima de mí para que no pudiera salir por la puerta", ha dicho también Areces. "Decían que a veces Ernesto se quedaba dormido, la gente seguía la fiesta en su casa y luego él volvía y había pizza y cosas así", ha señalado uno de los presentadores del podcast.

"La última vez alquiló un castillo"

"Sí, la gente había pedido varias cosas, incluían pizza", ha señado el actor entre risas. Sin embargo, hay un famoso relacionado con el cine que, en opinión del manchego, organiza mejores fiestas que Ernesto Sevilla.

Creo que hay alguien que lo supera. Sí, dentro de mi círculo hay una persona. Creo que se llevan el premio, es Álex de la Iglesia", ha desvelado Areces. Al hilo de esto, el humorista ha dicho que De la Iglesias "ha tenido varias casas" y que "organiza fiestas alocadas, pero ha tenido problemas con los vecinos y todo eso".

"Por ejemplo, el cumpleaños del año pasado, alquiló un castillo", ha confesado sobre el director de películas emblemáticas como El día de la bestia. Sin duda, escuchando a Areces es complicado no intentar imaginarse cómo fue aquella fiesta.