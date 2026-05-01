Drones con cables más finos que el hilo dental: la nueva tecnología de Hezbollah que vuela a 50 km, es invisible para los radares y ya ha matado a un soldado israelí en el sur del Líbano

Integrantes de Hezbollah, en el funeral por uno de sus líderes caídos

La extremadamente frágil tregua pactada entre Israel y Líbano continúa, aunque trufada de constantes sobresaltos en formas de ataques. Bien de las fuerzas israelíes, bien del grupo armado Hezbollah, no hay verdadera paz en la región que incluye el sur del Líbano y el norte de Israel.

Los reproches son continuos, aunque Trump presume de haber ayudado a la ampliación de una tregua sometida a constante presión.

Uno de los últimos incidentes de gran calado tiene que ver con un ataque del grupo terrorista Hezbollah, que ha llevado a cabo una acción letal con unos drones de ultimísima tecnología para sorprender al resistente aparato de defensa hebreo.

Se trata de unas aeronaves no tripuladas controladas por cables de fibra óptica y de un grosor minúsculo, prácticamente imperceptible, equivalentes a un hilo dental para hacer más visual su tamaño.

No es solo su muy sutil aspecto; es que están diseñados para evadir cualquier tipo de sistema de detección electrónica, algo que no ocurre con la mayor parte de los drones, que pueden ser inutilizados por interferencias electrónicas.

Este desarrollo tecnológico de Hezbollah implica un nuevo grado de alerta al país atacado, en este caso Israel. Los drones especialmente diseñados al estar conectados a un operador consiguen ser 'inmunes' a las infererencias y ser así extremadamente letales en sus movimientos.

Este tipo de tecnologías ya se empezaron a ver en la guerra en Ucrania, gran campo de 'desarollo' de armamento y especialmente de drones. Los expertos matizan que a pesar de su vanguardista concepción, las aeronaves que ahora está empleando el grupo armado chií no son infalibles, al quedar a merced de vientos fuertes o de otros drones que no capten su señal y puedan enredarse entre sus cables.

En una constante batalla por el relato, Hezbollah ha sido la primera en difundir su particular 'hazaña' tecnológica. Como recoge The Independent, tanto las redes como las televisiones afines a este grupo han publicado imágenes de los ataques de estos drones en el sur del Líbano.

Uno de esos ataques provocó la muerte de un soldado israelí y dejó heridos de gravedad a otros seis, tras explotar el artefacto en mitad de un grupo de tropas congregados en torno a un vehículo. Este 'golpe' llegó días después de otra acción en la que murió otro ciudadano israelí en la zona.