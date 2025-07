No solo de reguetón vive Rauw Alejandro: el puertorriqueño despliega todos sus talentos en su 'show' de Madrid

No, no fue un concierto al uso. No sé limitó a estructurar el recital en bloques, cronológicos, temáticos o de género para hacer un recorrido por su música. La propuesta de Rauw Alejandro en su Cosa Nuestra World Tour fue más allá: el show es un musical al más puro estilo Broadway, inspirado por momentos en el clásico West Side Story, con su narrativa, diálogos, derroche escenográfico, vistosos efectos especiales, una impecable banda y un fenomenal cuadro de bailarines.

Tampoco falló el derroche en el vestuario. Raúl Alejandro Ocasio Ruiz Raúl —su nombre original— se vistió de capo, de reguetonero, de crooner y de galán, y gran parte de su auditorio lo hizo también. Antes de iniciar la gira, el puertorriqueño había anunciado el dress code de estos conciertos y las lentejuelas, los sombreros, las plumas y los vestidos de noche llenaron las gradas y la pista del Movistar Arena.

La historia de este 'musical', ambientada en el Nueva York de los años 60, se vivió en cuatro actos ideados bajo un gran telón dorado e introducidos por Gilbert O Silva, que ejerció de host, o sea, de presentador de salas de fiesta. En cada uno de ellos, el intérprete dejó claro que no solo de reguetón vive su carrera musical. La salsa, el bolero, el jazz, el merengue... ocuparon su espacio en el repertorio siguiendo esa tendencia de las nuevas escuelas musicales latinas de rendir homenaje y celebrar a sus raíces.

Un público rendido a un Rauw embaucador

El show comenzó a lo grande, con un coche en el escenario, un tiroteo y el puertorriqueño abriendo con Punto 40 al que el público reaccionó ya enfervorecido. Tres canciones después el puertorriqueño se dirigió por primera vez a sus fans de Madrid de los que ya afirmó que eran "el mejor público del mundo".

Más de 35 canciones, las de su último disco y muchos de sus grandes éxitos, incluidos Todo de ti, Desesperados o Se fue, de Laura Pausini, completan la setlist de este espectáculo que no sería lo mismo sin la banda —especialmente la percusión— y sin las impecables coreografías en las que Rauw ejerce de primer bailarín presumiendo de flow durante las dos horas y media que dura el espectáculo.

Las más de 12.000 personas concentradas en el Movistar Arena también bailaron, "perrearon bien rico", como era deseo del cantante que incluso enseñó tres pasos de una coreografía en medio de uno de sus generosos y embaucadoras conversaciones con su público de Madrid al que deseó que la "pasasen cabrón".

Pero no todo fueron ritmos caliente en el recital. Mención aparte merecen la interpretación de dos de los temas de su disco que son el homenaje más sincero a sus orígenes boricuas y a sus influencias caribeñas: Carita linda, un colorido despliegue de ritmos tradicionales y sonidos actuales para celebrar a Puerto Rico, y Tú con Él, que convirtió el escenario en una sala de fiestas caribeña para versionar este clásico de la salsa romántica de Frankie Ruiz.

Sí, se dio a conocer como reguetonero, pero lo de Rauw Alejandro no es solo eso. Además de ritmos machacones y letras que ensalzan el sexo, las drogas y la violencia, el puertorriqueño ha sido capaz de desplegar un sinfín de talentos musicales y artísticos en estos años que quedan definidos y sublimados en el espectáculo de su gira. Hoy cierra su parada en Madrid y aterrizará en Barcelona el 11 y 12.