Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Coto al alquiler de temporada y por habitaciones o bonus a quien no suba precios: ¿qué cambiará?
Economía
Economía

Coto al alquiler de temporada y por habitaciones o bonus a quien no suba precios: ¿qué cambiará?

El presidente del Gobierno ha anunciado las tres medidas de choque para tratar de paliar la crisis de vivienda. Así será el próximo real decreto-ley que deja fuera la reclamación de Sumar para la prórroga automática de los alquileres que vencen este año durante la 'gran revisión'.

Antón Parada
Antón Parada
Montaje de imágenes de una pequeña habitación con un detalle de una firma de contrato en segundo plano.
Montaje de imágenes de una pequeña habitación con un detalle de una firma de contrato en segundo plano.Getty Images

2026: año nuevo, pero mismos problemas de la vida. El Gobierno ha presentado este lunes un nuevo plan de choque conformado por tres medidas destinadas a paliar la crisis de vivienda que atraviesa España, con un mercado de alquiler y compraventa con precios desbocados y una acuciante falta de oferta de vivienda. Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que ha dado a conocer el paquete que será aprobado en forma de real decreto-ley en las próximas semanas y que se suma a otras iniciativas anteriores en la misma línea.

Concretamente, los puntos sobre los que quiere actuar ahora el Gobierno de coalición progresista incluyen dos de los grandes ausentes que hubo en el anterior paquete de medidas y sobre los que se anunció que actuarían más adelante. Se trata de poner coto o límites a aspectos del alquiler de temporada, pero también a un formato que ha venido proliferando en gran medida en la última década, el alquiler de habitaciones individuales en pisos compartidos que ha experimentado un bum en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o València.

De nuevo, el paquete viene marcado por la política de incentivos y bonificaciones en lugar de opciones más intervencionistas o restrictivas y coercitivas que actúen directamente sobre el mercado. Se trata por ejemplo de una nueva exención fiscal para los propietarios que se basa en la siguiente máxima, en líneas generales. Ganar lo mismo que ganarías subiéndolo, pero sin hacerlo. En palabras de Sánchez, "es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno". 

Respecto a esta última cuestión, no hay ni rastro de que haya sido aceptada la petición de Sumar para la prórroga de los alquileres que vencen este 2026 en lo denominado como la 'gran revisión'. La misma por la que vencerá el plazo de 630.000 contratos de alquiler en España este año y por la que vencieron 568.500 en 2025. Estas son todas las medidas que contendrá el real decreto-ley en cuestión y que se basa en las siguientes tres puntos:

  • Bonificación económica para aquellos caseros que decidan no subir el precio del alquiler aún pudiendo hacerlo.
  • Límites al modelo de alquiler por temporada y por habitaciones.
  • Creación de un régimen sancionador para quien incumpla la regulación estatal de alquileres de alta duración.

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

Una bonificación económica para los caseros que no suban el precio de alquiler

La medida estrella del paquete de medidas contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios, es decir, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es el de hacer que los caseros puedan seguir beneficiándose de la actualización a los precios de hoy en el mercado -muy superiores, en ocasiones, hasta un 30% más del anterior-, pero sin subir ese precio. Es decir, a costa de las arcas del Estado.

Es una medida clave en el contexto de esa mencionada 'gran revisión', puesto que Sumar -y fuera del Gobierno otras fuerzas como Podemos, ERC, EH Bildu o BNG- reclama que se prorroguen los alquileres suscritos en los primeros compases de la pandemia y no continúe la cascada de subidas de precios. Lógicamente, este bonus también se ha ganado el rechazo por parte del ala progresista del Ejecutivo de coalición.

Limitar el alquiler de temporada... con medidas que conoceremos ¿en la próxima temporada?

En las últimas semanas del pasado diciembre, el Govern de Salvador Illa tomó la delantera y siguió con la batuta catalana en lo que a actuar sobre el mercado de vivienda se refiere. Gracias a la suma de toda la izquierda, se logró aprobar un decreto bajo la denominación de Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo. Básicamente, actuaba en dos grandes frentes, limitando el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones. 

Aunque todo parece que el paquete estatal puede convertirse en un reflejo de los aprobado en Catalunya -la propia Ley Estatal de Vivienda lo es-, Sánchez no ha desvelado en qué consistirán esos límites al alquiler de temporada. Sí ha puesto el foco en la necesidad de hacerlo pues "nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo".

Más allá de ello, sí ha anunciado que, lógicamente, se establecerá un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. Pero, ¿qué podrían considerarse incumplimientos? Hasta conocer el redactado final del decreto tan solo existe el ejemplo catalán. Allí, la reciente aprobada legislación limita el alquiler de temporada al uso recreativo y turístico y aquellos que lo suscriban tendrán que demostrar cuál es su residencia habitual.

El beneficio de alquilar las habitaciones no podrá superar al de la vivienda completa

"En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas", ha sido la otra advertencia que ha hecho Pedro Sánchez durante la presentación de las primeras viviendas de la Operación Campamento. Y, en este punto sí ha dado más pistas. 

El decreto se basa en que el alquiler por habitaciones también se rija por varias cuestiones y obligaciones que quedaron fuera de la Ley Estatal de Vivienda. El principal es que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa. Es decir, alquilar individualmente cada estancia no podrá dar más réditos económicos que el hacerlo todo en conjunto. 

A mayores, las habitaciones que se alquilen también se verán afectadas por las declaraciones de zonas de mercado tensionado que establece la legislación estatal. Con todo, para ello debe existir esa declaración que en grandes ciudades como Madrid no se ha activado por el rechazo de los ejecutivos del Partido Popular. Cabe señalar que en el caso de la ley catalana, estas medidas también estaban presentes para el alquiler por habitaciones, pero a mayores se establecieron limitaciones de metros mínimos por estancia, así como un número máximo por persona.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 