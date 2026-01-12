Jennifer Lawrence triunfa en la alfombra roja de los Globos de Oro con el 'vestido desnudo' más romántico

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La actriz apostó por un diseño de Givenchy con flores bordadas. 

Jennifer Lawrence, en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

En la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 triunfaron clásicos como las lentejuelas, el color negro o el terciopelo, tanto en diseños femeninos como el Chanel de Selena Gomez o el traje azul marino de Joe Alwyn. 

Se salieron de la tónica habitual de la alfombra roja actrices como Diane Lane con un traje de chaqueta negro o Jennifer Lawrence, nominada por su papel en Die My Love, que apostó por un naked dress diseñado especialmente para ella por Sarah Burton para Givenchy. Una elección que llamó la atención de algunos seguidores ya que la actriz suele confiar en Dior, firma de la que es embajadora, para este tipo de galas de premios. 

Una de las más arriesgadas de la noche, lució un vestido de transparencias con flores bordadas sobre la prenda.
  Una de las más arriesgadas de la noche, lució un vestido de transparencias con flores bordadas sobre la prenda.

Se trata de un vestido prácticamente transparente con decenas de flores estratégicamente bordadas en tonos rosas y verdes que aportaban un toque de romanticismo a la prenda. Además, el diseño llevaba dos aberturas laterales en el abdomen que difuminaban la línea entre la piel de la actriz y el tejido del vestido. 

Jennifer Lawrence, posando en la alfombra roja de los Globos de Oro
  Jennifer Lawrence, posando en la alfombra roja de los Globos de Oro

Lawrence también llevaba como complemento unas mangas abullonadas en color rosa empolvado con las mismas flores del vestido bordadas sobre la tela satinada. La oscarizada intérprete fue jugando con el complemento, quitándoselo en algún momento para posar ante los fotógrafos. 

Las mangas estaban fabricadas con el mismo tejido y estampado que la cartera de mano que lució la actriz, que con su elección ha recuperado vestidos desnudos más románticos que Givenchy popularizó hace una década. De hecho, muchos tuiteros recordaron el vestido transparente de la firma francesa que llevó Beyoncé en la gala Met de 2015.

Detalle del 'look' de Jennifer Lawrence
  Detalle del 'look' de Jennifer Lawrence

Melena suelta y maquillaje natural

El vestido ya era lo suficientemente poderoso, por lo que Lawrence apostó por lucir su melena rubia totalmente suelta y ligeramente ondulada, huyendo de recogidos especialmente elaborados. 

La protagonista de Die My Love, que finalmente no se llevó el Globo de Oro a casa, siguió la misma lógica con su maquillaje, luciendo un labial en tono nude y centrando toda la atención en la mirada con un ligero ojo ahumado. 

Detalle del reloj de Jennifer Lawrence
  Detalle del reloj de Jennifer Lawrence

Lawrence coronó su estilismo con joyas de Swarovski entre las que destacó especialmente el collar con un diamante central, y un reloj vintage de Longines, firma de la que es embajadora. El modelo despertó la curiosidad de algunos de sus compañeros de profesión y de la prensa, que pidieron a la intérprete que enseñara la pieza. 

