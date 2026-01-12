Rufián escucha la última propuesta del Gobierno que favorece a los caseros y no puede ser más tajante: "Votarán odio"

La vivienda es, desde hace más de un año, la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Y no es para menos: el precio de las casas de segunda mano cerró 2025 con un incremento anual del 20,5%, récord de toda la serie histórica, hasta los 2.879 €/m2 en diciembre, según datos facilitados por Fotocasa. En Madrid, roza ya los 6.000 euros por metro cuadrado.

Lo mismo ocurre con el alquiler. Su precio medio se incrementó un 8,5% durante los últimos doce meses, según un informe publicado por idealista.

En un intento por frenar la espiral al alza de precios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes la aprobación en las próximas semanas de un Real Decreto-ley con tres nuevas medidas "urgentes y contundentes", para seguir interviniendo el mercado del alquiler con el fin de garantizar el acceso a la vivienda y frenar la especulación.

En concreto, el nuevo paquete de medidas del Ejecutivo incluye incentivos para los propietarios que renueven sus contratos de alquiler sin subir el precio a sus inquilinos, ya que, a lo largo de 2026, cientos de miles de personas tendrán que renovar sus contratos, firmados bajo la contención de precios de la pandemia.

"Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esas renovaciones se produzcan sin un incremento de los alquileres", ha apostillado Pedro Sánchez. Por ello, el Ejecutivo dará "a todos los propietarios que no especulen y no aumenten el precio", una bonificación fiscal completa, del 100%, en el IRPF, que "compensará lo que ganarían si incrementaran el precio".

De esta manera, "ganan todos", ha valorado Pedro Sánchez, ya que "los inquilinos pueden permanecer en su vivienda sin más coste" y "los propietarios no tienen que buscar otros arrendatarios ni renunciar a sus ingresos", al tiempo que "el Estado asume su responsabilidad, que es usar los recursos públicos para ayudar a la gente".

Los socios del Ejecutivo lo rechazan de forma tajante

La propuesta, sin embargo, no ha convencido a los socios del gobierno. Sumar ya ha dicho que no lo respaldará porque está "pensando en los rentistas" y es un "grave error", en palabras de Yolanda Díaz y del portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. "Esto es para que ardan las calles en movilización social", ha dcho por su parte Ione Belarra, de Podemos, en X.

En esta misma red social, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha sido muy tajante a la hora de valorar esta propuesta del Gobierno. "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de cero impuestos por tener casas? Pues que este gobierno le ha fallado y que a la próxima en lugar de votar esperanza votará odio", ha advertido.

De hecho, según Rufián, "o se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros". "Una familia, una casa", ha añadido para concluir.