El Gobierno vasco "lamenta" lo ocurrido en Bilbao con los activistas de la flotilla pero justifica la actuación de la Ertzaintza

Cuando las imágenes de la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, llegaron a ojos de la relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, esta no pudo si no denunciar la "vergüenza de la policía vasca por el maltrato a los miembros de la flotilla que llegaban a casa tras ser secuestrados, detenidos ilegalmente y maltratados por Israel". "Debemos resistir la israelización de nuestras sociedades", dijo Albanese, quien replicó un artículo que habla de las "conexiones entre Israel" y la Ertzaintza. Los vídeos tuvieron alcance internacional y fueron utilizados incluso de forma burlesca por el Gobierno israelí, desde donde pidieron explicaciones a España "por el trato a los anarquistas de la flotilla". Este martes, durante una comparecencia en el Parlamento, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, si bien ha lamentado los hechos, ha justificado también la actuación de la Ertzaintza.

Zupiria ha comenzado su intervención asegurando que lo sucedido en el aeropuerto bilbaíno no se enmarca en una "cuestión de política internacional ni de mayor o menor compromiso ante la situación que se vive en Palestina", sino tan solo de un "asunto de orden público". "No se golpeó a nadie por ideología ni activismo", ha dicho antes de "lamentar" unos "incidentes que no tenían que haber ocurrido". "Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Lamentó que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia" por la actuación policial, ha asegurado el consejero vasco.

El responsable de Interior del Gobierno de Imanol Pradales, del PNV, ha señalado que uno de los problemas radicó en que la Ertzaintza no era conocedora de que se había organizado un recibimiento a los activistas de la flotilla, aunque todos estos reconocimientos se hicieran públicos con anterioridad. Por ese motivo, ha dicho, "no existía un dispositivo" organizado. Según el atestado de la Ertzaintza, a las 11.50 horas del sábado recibieron "una llamada desde la Ejecutiva de AENA informando de que un grupo de personas estaba impidiendo el correcto funcionamiento del aeropuerto, obstaculizando la salida de viajeros. La concentración no había sido comunicada y, al ocurrir en una infraestructura crítica y con contenido político, los agentes hablaron con el grupo de personas concentrado para determinar quién se hacía cargo" del acto y con quienes acordaron, según ha explicado, cómo se desarrollaría el recibimiento.

Zupiria ha señalado que el uso de la fuerza por parte de la Ertzaintza comenzó cuando un miembro de la flotilla "empujó" a un agente y luego "se desplazó y agredió a otro agente al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás". "Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión a un compañero y, haciendo uso de la fuerza, procedieron a despejar el espacio. Detuvieron a cuatro personas por desobediencia grave, atentado y desórdenes públicos", ha apuntado el consejero, quien sin embargo no ha hablado de las imágenes en las que puede observarse cómo algunos agentes golpean a los activistas de la flotilla con las porras – a alguno incluso en la cabeza – estando estos en el suelo e inmovilizados. Zupiria sí ha avanzado, por otro lado, que siete agentes de la Policía vasca sufrieron "lesiones" y están de baja.

El Gobierno vasco ha trasladado que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza "ha abierto una investigación interna para determinar si el uso de la fuerza fue proporcional". "Revisaremos todo lo que haya que revisar, adoptaremos las decisiones de mejora y formación necesarias, pero no vamos a renunciar a asegurar el orden en este país y a garantizar la seguridad de las personas y los bienes", ha comentado Zupiria, quien ha dicho que asume la "responsabilidad" y "las consecuencias" que puedan derivarse.

Críticas en el Parlamento vasco

La actuación policial ha sido criticada en el Parlamento tanto por EH Bildu como por Sumar. El diputado de EH Bildu Gorka Ortiz ha denunciado que Zupiria haya tratado de "justificar por todos los medios lo que ocurrió". "Los únicos que aplauden esta actuación son los que aplauden el genocidio palestino", ha afirmado Ortiz, quien, como ya avanzó Pello Otxandiano hace unos días, ha destacado que existe un "problema con el modelo policial". "No me refiero a todos. Hay sectores en la Ertzaintza que nos consta que están avergonzados", ha dicho antes de pedir el cese "de sus puestos a los responsables del operativo de forma urgente". "Si no, vuelve a ganar la impunidad", ha opinado.

En la misma línea, y también en respuesta al consejero, el diputado de Sumar Jon Hernández ha lamentado que "todas las explicaciones estén destinadas a justificar la actuación policial". Hernández ha criticado también a Zupiria por sacar a relucir que dos de los activistas de la flotilla fueron miembros de ETA. "Cuando medio país está escandalizado, ¿ve oportuno venir a hablarnos de ETA, o de que hubiera en esa concentración personas que hayan pertenecido a ETA?" "Ni una palabra hemos escuchado de los palos que hemos visto a personas ya inmovilizadas en el suelo", ha comentado para denunciar, de nuevo, "la justificación de una actuación desproporcionada y diría que brutal en muchos aspectos".