Olivia Wilde se sincera sobre los escándalos que rodearon a su película 'No te preocupes querida', entre ellas su ruptura con Harry Styles: "Fui ingenua"

Olivia Wilde es una estrella de Hollywood que acapara atención mediática tanto por su vida personal, como por la profesional. Como todas o casi todas las celebrities, lo de que interesa su faceta íntima no lo lleva demasiado bien, y más todavía si termina perjudicándole a todos los niveles.

Aunque la actriz y directora no es muy amiga de hablar de cuestiones personales, ha terminado haciéndolo para rememorar un momento de su vida que no le trae los mejores recuerdos.

Wilde reflexionó en The Louis Theroux Podcast sobre el trauma que supuso que su ruptura con Harry Styles se desarrollara y comentara en público cuando se estrenaba No te preocupes querida, cinta de 2022 en la que ejerció como directora.

Olivia Wilde en la presentación de 'No te preocupes querida' en el Festival de San Sebastián 2022 Juan Naharro Giménez/WireImage/Getty Images

La actriz había empezado a salir con el cantante a finales de 2020, y estuvieron juntos hasta noviembre de 2022. Por entonces se había generado controversia ante la idea de que la aparición de Harry Styles hubiera supuesto el final del matrimonio entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis, que se separaron en 2020 y son padres de dos hijos. Sin embargo, las relaciones no se solaparon.

También se criticó que ella tuviera una década más que el británico, mientras que no fue así cuando Wilde estaba con el padre de sus hijos, que tiene nueve años más que ella.

Así que llegó el estreno de No te preocupes querida, y, con él, una serie de polémicas que lo ensombrecieron. Se conoció que Olivia Wilde había tenido una disputa con Florence Pugh, la coprotagonista junto a Harry Styles, hubo rumores de conflictos salariales, y que el romance entre la directora y el cantante había sido incómodo para el equipo de la cinta.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis, durante su matrimonio Gtresonline

Cuatro años después, y en plena promoción de La invitación, película que Olivia Wilde dirige y protagoniza, la estrella se sinceró ante los comentarios y preguntas de Louis Theroux. El presentador recordó que "en aquel momento, tu relación se estaba rompiendo. Tenías una historia muy publicitada con tu compañero de reparto, Harry Styles, y, además, gran parte de la cobertura del drama y sus consecuencias tenía un cierto tinte misógino".

Olivia Wilde le dio la razón y afirmo que creía que todo eso "sin duda perjudicó a la película, porque no pudimos hablar sobre lo que la película intentaba transmitir, lo cual fue una pena porque mucha gente trabajó muy duro para hacer esa película en plena pandemia".

"Hicimos la película con un presupuesto de 30 millones de dólares. Creo que parece mucho más cara gracias al trabajo de personas como Matty Libatique, que se encargó de la fotografía, y Katie Byron, que diseñó la producción. Pero nunca pudimos hablar de eso", comentó.

Harry Styles y Olivia Wilde paseando por Nueva York cuando estaban saliendo juntos Gtres

"A mí todo eso me perjudicó seguro, porque hasta ese momento había sido muy ingenua sobre el carácter despiadado de Internet y la trituradora de basura en la que puede convertirse. Ahora tengo la suficiente perspectiva como para verlo como una etapa fascinante. Al fin y al cabo, resulta interesante contemplar un tornado desde dentro", añadió.

Fue entonces cuando enlazó aquella experiencia negativa con lo que vive en la actualidad y con su vuelta a la exposición mediática con la promoción de La invitación. "Es la primera vez que regreso a toda la vorágine de las entrevistas desde entonces y me preguntaba si me sentiría bien".

Olivia Wilde y Harry Styles, cogidos de la mano en Londres en 2022 Neil Mockford/GC Images/Getty Images

"Y lo cierto es que las conversaciones que está generando La invitación me parecen increíblemente interesantes y, además, esta vez sí he podido participar en ellas. En cierto modo, ha sido una experiencia sanadora, porque me ha hecho comprender que Internet no siempre es una trituradora", expresó la cineasta, que vuelve a ponerse detrás de las cámaras con una película que también protagoniza junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

Una salida controvertida, problemas con los sueldos, ruptura y un falso escupitajo

Este regreso parece ir bien. Ha recibido críticas positivas por su trabajo y suena a reconciliación con la industria y los fans tras la cinta anterior, donde la cosa empezó mal ya con la salida de Shia LaBeouf, que había sido elegido originalmente para interpretar el personaje que finalmente encarnó Harry Styles.

Wilde afirmó posteriormente que había decidido apartarlo para preservar un entorno de trabajo seguro para el reparto. Por su parte, LaBeouf se defendió difundiendo mensajes que parecían respaldar que fue él quien decidió retirarse de la película.

Pugh con el equipo de Don't Worry Darling en su única aparición. Vittorio Zunino Celotto via Getty Images

A ello se unió que la poca promoción realizada por la protagonista, Florence Pugh, hizo saltar habladurías sobre tensiones con la directora, lo que fue negado por Olivia Wilde calificándolo de titulares sensacionalistas. Y por si fuera poco, la relación con Harry Styles y su posterior ruptura les dio más publicidad, pero no precisamente la que deseaban.

A todo esto -porque sí, hubo más- se sumaron las informaciones que señalaban que la Harry Styles, una estrella de la música, pero que por entonces solo había protagonizado la película Dunkerque, habría cobrado 2,5 millones de dólares por su papel, mientras que su coprotagonista femenina se habría llevado 700.000 dólares.

Florence Pugh, en la alfombra roja de 'Don't Worry Darling'. Daniele VenturelliWireImage

Olivia Wilde terminó estallando en Variety: "Hay muchas cosas por ahí a las que no suelo prestar atención. Pero lo absurdo de los titulares sensacionalistas inventados y la reacción posterior respecto a una supuesta disparidad salarial inexistente entre nuestros actores principales y secundarios me indignó profundamente".

"Soy una mujer que lleva más de 20 años en este sector, y es algo por lo que he luchado tanto para mí como para los demás, especialmente como directora. Esas afirmaciones carecen por completo de fundamento", finalizó la estadounidense.

Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles y Gemma Chan, en el Festival de Venecia el 31 de agosto de 2022. Vittorio Zunino Celotto via Getty Images

A ello se unió lo ocurrido en el Festival de Venecia 2022, cuando se viralizó un vídeo en el que algunos internautas creyeron que Harry Styles escupía a su compañero de reparto, Chris Pine, antes de sentarse junto a él en la proyección de su película. Tal fue el revuelo generado que Olivia Wilde y los representantes de Pine lo negaron.

No fue fácil, pero todos ellos salieron adelante y pasaron página. Y Olivia Wilde ha regresado más fuerte y con ganas de seguir haciendo cine delante y detrás de las cámaras. El resultado lo veremos el 16 de octubre de 2026 con La invitación, adaptación de Sentimental, cinta de 2020 dirigida por Cesc Gay que está basada en su obra teatral Los vecinos de arriba.