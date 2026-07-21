La intrahistoria de Intervú, la revista que marcó una época

Hay publicaciones que trascienden su condición de medio de comunicación para convertirse en un reflejo de su tiempo. Eso es lo que ocurrió con Interviú, una revista que acompañó durante décadas los cambios sociales, políticos y culturales de España. En De Lola Flores a los papeles de ETA. Los secretos mejor guardados de la revista Interviú, publicada por la editorial Maluma, Luis Miguel Montero reconstruye esa trayectoria desde una posición privilegiada: la de quien pasó 26 años en la redacción.

Lejos de limitarse a repasar las portadas más famosas, el libro se adentra en la cocina del periodismo. Montero relata cómo se conseguían exclusivas, las negociaciones detrás de determinados reportajes y las tensiones que surgían cuando una información afectaba a personajes poderosos. El resultado es un retrato muy humano de una redacción obsesionada con llegar antes que nadie y capaz de moverse entre el periodismo de investigación, la crónica social y el espectáculo mediático.

Uno de los principales aciertos de la obra es mostrar la complejidad de una cabecera que muchas veces ha quedado reducida en la memoria colectiva a sus célebres desnudos. Montero recuerda que aquella fue solo una parte de una fórmula mucho más amplia, en la que convivían escándalos políticos, grandes sucesos, denuncias sociales y personajes que acaparaban la atención pública. Por sus páginas desfilaron figuras tan distintas como Lola Flores, Marta Sánchez, Ruiz-Mateos, Paesa o el Dioni, componiendo una peculiar crónica de la España de las últimas décadas del siglo XX.

Especialmente interesantes resultan los capítulos dedicados a los límites entre información y espectáculo. El autor aborda sin rodeos asuntos controvertidos como los llamados "falsos robados" y otras estrategias habituales en una época en la que la competencia por la exclusiva era feroz. Esa mirada crítica evita la nostalgia fácil y ayuda a comprender tanto los éxitos como las contradicciones de una revista que incomodó al poder en numerosas ocasiones y que también participó de algunos de los excesos de su tiempo.

Más allá de la historia de una publicación, De Lola Flores a los papeles de ETA es también un recorrido por la transformación de la sociedad española. A través de anécdotas, investigaciones y testimonios de primera mano, Montero muestra cómo cambiaron los medios de comunicación, la relación con la fama y los límites de lo publicable. Un libro imprescindible para los interesados en el periodismo y una lectura reveladora para quienes quieran entender por qué Interviú llegó a convertirse en una de las revistas más influyentes de la España contemporánea.