Los sumplementos se han vuelto los mejores aliados contra el imsomnio.

Dormir mal es uno de los problemas más comunes, y también uno de los más difíciles de resolver bien. Estrés, pantallas hasta tarde, horarios irregulares o una mente que no para: las causas varían de una persona a otra, y el mercado de suplementos ha respondido con una oferta cada vez más amplia.

En esta guía comparamos las principales opciones naturales disponibles en España con criterios objetivos.

Nuestros criterios de evaluación

1. Elección de los ingredientes activos: si los ingredientes seleccionados cuentan con evidencia suficiente para el objetivo buscado y si responden realmente a los distintos factores que pueden dificultar el sueño.

2. Dosis de melatonina (cuando el producto la incluye): si utiliza una dosis respaldada por estudios o la supera sin una justificación clara.

3. Dosis y estandarización de los extractos vegetales: el peso total de un extracto aporta poca información si no se indica también la concentración garantizada de sus principios activos.

4. Coherencia de la fórmula: si los ingredientes actúan de forma complementaria sobre las distintas dimensiones de los trastornos del sueño.

5. Transparencia de la composición: qué forma de magnesio se utiliza, si se presenta como ingrediente activo o únicamente como excipiente, y qué aditivos aparecen realmente en la lista de ingredientes.

6. Precio por día de uso: calculado a partir de la pauta diaria recomendada por la marca.

Las mejores pastillas para dormir naturales

1. Apona Sueño

Fórmula con melatonina a dosis moderada, combinada con tres extractos de plantas.

Características

● Melatonina: 1 mg.

● Valeriana: 200 mg, estandarizada al 0,8% de ácidos valerénicos (1,6 mg garantizados).

● Pasiflora: 200 mg estandarizada a más del 15% de polifenoles (30 mg garantizados). Origen BIO en Francia.

● Lúpulo: 100 mg estandarizado a un mínimo de 4% de flavonas (30 mg garantizados).

● El carbonato de magnesio presente en la fórmula cumple una función técnica de

fabricación; no se cuenta como aporte activo de magnesio.

● Vegano, sin gluten, sin lactosa, sin estearato de magnesio. Fabricado en Francia.

● 2 cápsulas al día, 60 cápsulas por bote (1 mes).

● 19,90 € (0,66 €/día).

Puntos fuertes

● Dosis de melatonina ajustada a la pauta con respaldo de estudios, sin excederla.

● Los tres extractos vegetales indican su porcentaje de principio activo.

● Explica de forma explícita por qué prescinde de GABA, triptófano y ashwagandha.

Inconvenientes

● Precio por día superior al de las opciones de farmacia de gran distribución.

● Solo disponible online.

Veredicto

Una fórmula especialmente bien construida, tanto por la selección de los activos como por sus dosis y su estandarización. Aborda varias dimensiones del mal descanso sin redundancias innecesarias y evita recurrir a dosis excesivas de melatonina para aparentar mayor potencia.

2. Supradyn Sueño Forte+

Fórmula de Bayer, con melatonina de liberación rápida y prolongada combinada con dos extractos vegetales.

Características

● Melatonina: 1,9 mg en total (bicapa), casi el doble de la dosis con respaldo de estudios.

● Extracto de valeriana: 300 mg, sin porcentaje de principio activo declarado.

● Extracto de amapola de California: 80 mg, sin porcentaje de principio activo declarado.

● 1 comprimido al día, 60 comprimidos por caja.

● Precio unitario de 0,27 €/comprimido en el momento de la consulta (precio sujeto a variación).

Puntos fuertes

● Precio por día de los más bajos del comparativo.

● Respaldo de un fabricante farmacéutico de gran distribución.

● Tecnología bicapa pensada para actuar en dos fases de la noche.

Inconvenientes

● La dosis de melatonina casi duplica la pauta de referencia sin que se declare un motivo.

● No se indica el porcentaje de principio activo de sus extractos vegetales.

Veredicto

Buen precio y buena distribución. La dosis de melatonina más alta de lo habitual y la falta de datos sobre sus extractos son los puntos a tener en cuenta.

3. ZzzQuil Toda la Noche

También de Bayer, con una lógica similar a Supradyn: melatonina bicapa combinada con extractos vegetales, en este caso tres en lugar de dos.

Características

● Melatonina: 1,9 mg en total (1 mg de liberación rápida + 0,9 mg de liberación prolongada).

● Valeriana: 160 mg, melisa: 80 mg, amapola de California: 40 mg, ninguno con porcentaje de principio activo declarado.

● Vitamina B6: 1,4 mg.

● Sin gluten, sin lactosa, sin colorantes, conservantes ni saborizantes artificiales.

● 1 comprimido al día, 28 comprimidos por caja.

● 9,85 € (0,35 €/día).

Puntos fuertes

● El precio por día más bajo de todo el comparativo.

● Combinación de tres plantas distintas, con vitamina B6 añadida.

Inconvenientes

● Misma limitación que Supradyn en la dosis de melatonina y en la falta de estandarización declarada de sus extractos.

Veredicto

El precio más ajustado del comparativo. Comparte con Supradyn, el mismo fabricante, la misma falta de información sobre sus extractos de plantas.

4. Ana María Lajusticia Triptófano con Gaba

Marca española con trayectoria larga en minerales. Su fórmula de sueño se apoya en triptófano y GABA, sin melatonina.

Características

● Sin melatonina.

● GABA: 400 mg, la dosis más alta de este activo en el comparativo.

● Pasiflora: 300 mg de extracto seco, sin porcentaje de principio activo declarado.

● L-triptófano: 200 mg.

● Magnesio: 112 mg (30% VRN), en forma de carbonato de magnesio.

● 2 comprimidos al día, 60 comprimidos por bote (30 días).

● 15,40 € (0,51 €/día).

Puntos fuertes

● Transparencia en los gramos declarados por dosis diaria, con el porcentaje de VRN del magnesio indicado.

● Precio por día ajustado.

● Marca con trayectoria larga en el mercado español.

Inconvenientes

● No incluye melatonina.

● La pasiflora no declara su concentración de principios activos.

● El magnesio se aporta en forma de carbonato, una de las formas con menor absorción.

Veredicto

Fórmula transparente en cantidades y con un precio competitivo, aunque queda por resolver la concentración de su extracto de pasiflora y la elección de una forma de magnesio menos eficiente.

5. ZZEN Sleep

Fórmula sin melatonina, apoyada en magnesio, triptófano, GABA y valeriana.

Características

● Sin melatonina.

● Magnesio bisglicinato: 300 mg.

● L-triptófano: 300 mg.

● GABA: 200 mg.

● Valeriana: 120 mg de extracto seco, sin porcentaje de principio activo declarado.

● Zinc: 5 mg (50% VRN). Vitamina B6: 1,4 mg (100% VRN).

● Vegano, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos.

● 2 cápsulas al día, 60 cápsulas por bote (1 mes).

● 29,90 € en compra única (1,00 €/día).

Puntos fuertes

● Magnesio en forma bisglicinato, de buena absorción.

● Combinación de varios activos orientados al mismo objetivo (magnesio, triptófano, GABA, B6).

Inconvenientes

● El precio por día más alto del comparativo.

● Su extracto de valeriana no declara concentración de principio activo.

● Algunas afirmaciones de la marca sobre efectos en testosterona o cortisol, así como las estadísticas de mejora que presenta, corresponden a encuestas internas propias y no a estudios independientes verificables.

Veredicto

Fórmula con varios ingredientes bien elegidos individualmente (magnesio bisglicinato, dosis relevantes de triptófano y GABA), aunque es la opción más cara por día del comparativo y algunas de sus afirmaciones comerciales van más allá de lo que puede respaldarse para un complemento alimenticio.

Cómo elegir una buena pastilla para dormir natural

Si el producto incluye melatonina, la dosis con respaldo es 1 mg

La alegación de salud autorizada indica que la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño, y que el efecto beneficioso se obtiene con la ingesta de 1 mg antes de acostarse. Una dosis más alta no está respaldada por un beneficio adicional demostrado.

Extractos de plantas: el peso no basta

Cuando la etiqueta indica los miligramos de un extracto, conviene comprobar si también declara el porcentaje de principio activo (ácidos valerénicos, polifenoles, flavonas, según la planta). Sin ese dato, dos productos con el mismo peso de extracto pueden tener una potencia muy distinta.

GABA y triptófano: qué conviene saber

El GABA tomado por vía oral tiene una evidencia variable sobre cuánto llega realmente al sistema nervioso central. El triptófano puede generar más fricciones de tolerancia y mayor riesgo de interacción con ciertos medicamentos, en particular antidepresivos. No son ingredientes descartables, pero conviene tenerlo en cuenta antes de elegir una fórmula basada en ellos, sobre todo si ya se toma otra medicación.

Cálculo del precio por día

Dividir el coste del envase entre los días de uso según la pauta diaria recomendada, no entre el número de unidades del bote.

¿Hace falta tomar algo para dormir?

No siempre, y no de forma permanente. Puede tener sentido en momentos concretos: periodos de estrés sostenido, cambios de rutina o de horario, viajes frecuentes, o etapas en las que cuesta desconectar por la noche.

Ningún complemento sustituye una buena higiene del sueño. Pantallas antes de acostarse, horarios irregulares, cenas muy tardías o un nivel de tensión elevado durante el día limitan el efecto de cualquier fórmula. Su papel es de apoyo puntual, no de solución permanente.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor una fórmula con melatonina o una basada en triptófano y GABA?

Depende de lo que se busque. La melatonina cuenta con una alegación de salud autorizada específica para reducir el tiempo de conciliación del sueño. Las fórmulas basadas en triptófano y GABA actúan de forma más indirecta, y su evidencia por vía oral es más limitada.

¿Cuánto tiempo hay que tomarlo para notar el efecto?

Varía según la persona. La parte de conciliación puede notarse desde los primeros días; para la continuidad del sueño, lo habitual es necesitar varias semanas de uso regular.

¿Se puede tomar todas las noches?

Sí, aunque conviene revisar el hábito cada cierto tiempo. Si la necesidad de ayuda se mantiene durante meses de forma constante, tiene sentido valorar con un profesional qué factor de fondo (estrés, horarios, pantallas) está sosteniendo el problema.

¿Puede interactuar con medicación?

Depende de la fórmula. Los complementos con triptófano requieren especial atención si se toma medicación para el estado de ánimo. Ante cualquier duda, lo más sensato es consultar con un profesional de la salud.

¿Para quién no está recomendado?

En general, no se recomienda en embarazo, lactancia, ni en menores. Tampoco debería ser el primer paso si hay ronquidos fuertes, pausas respiratorias o somnolencia diurna marcada: en esos casos conviene valorar la causa con un profesional antes de recurrir a un suplemento.

Conclusión

Entre las cinco opciones comparadas, SUEÑO de APONA destaca por combinar una dosis de melatonina ajustada a la evidencia con información completa sobre la concentración de sus tres extractos vegetales.

Cada alternativa tiene su propio perfil:

● Supradyn Sueño Forte+ y ZzzQuil Toda la Noche ofrecen el precio por día más bajo del comparativo, con una dosis de melatonina más alta de lo habitual y sin datos de concentración en sus extractos.

● Ana María Lajusticia es transparente en las cantidades que declara y prescinde de la melatonina, apoyándose en triptófano y GABA.

● ZZEN Sleep combina varios ingredientes bien elegidos individualmente, aunque es la opción más cara por día del comparativo.

La elección depende en buena parte de qué enfoque se prefiera (melatonina o precursores) y de cuánta información esté dispuesto a exigir cada uno a la etiqueta antes de decidir.