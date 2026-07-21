Julio Iglesias sigue en su demanda contra Yolanda Díaz y pide intromisión al honor y 50.000 euros

El cantante Julio Iglesias ha presentado en el Tribunal Supremo una demanda por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal" contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas sobre él, y ha solicitado que le indemnice con 50.000 euros por daño moral.

Los abogados del cantante continúan así su batalla legal contra la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su demanda, a la que ha tenido acceso EFE, reclama que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.

En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es -medio que reveló la existencia de la denuncia contra Iglesias-, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores, si bien la Fiscalía acabó archivando la denuncia por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.

Tras desvelar elDiario.es la existencia de dicha denuncia contra el cantante, la vicepresidenta segunda escribió en Bluesky: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo".

Para el cantante, Yolanda Díaz, "alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

Tras una demanda de conciliación en la que la vicepresidenta rechazó retractarse de sus palabras al no reconocer que hayan supuesto un daño reputacional ni del honor de Julio Iglesias, el cantante ha acudido ahora al Supremo por la vía civil.

No ha hecho lo mismo con los periodistas del citado medio de comunicación, contra quienes ha presentado una querella al considerar que sus publicaciones "se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático" en su contra, en la que reclama que borren cautelarmente sus publicaciones.

Tras el respectivo acto de conciliación, que también acabó sin acuerdo, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, aseguró que el periódico no se iba a retractar de las noticias y que se defenderían en los tribunales.

Escolar subrayó que "no es fácil aguantar estas presiones, pero es nuestro trabajo; publicar información contrastada y veraz”, y defendió que las informaciones aparecidas en el diario parten de “una rigurosa investigación que llevó tres años de trabajo".