Ester Expósito y Mbappé disfrutan apasionadamente del verano en Miami después del Mundial

No ha sido el Mundial soñado para Francia. De hecho, la selección gala no ha podido ni conformarse con el tercer puesto ya que perdieron ese partido de consolación frente a Inglaterra el pasado sábado en Miami.

Hasta allí viajó Ester Expósito para apoyar su pareja, Kylian Mbappé, pero la gran estrella de la selección francesa y sus compañeros no fueron capaces de remontar los goles de Inglaterra. A pesar del jarro de agua fría, el delantero del Real Madrid ha terminado la competición como el mayor goleador del torneo.

Con el Mundial ya terminado, el futbolista y la actriz se han quedado en Miami, donde llevan varios días disfrutando del verano y mostrando su relación abiertamente, sin intentar esquivar las cámaras o las miradas curiosas como hacían en un principio.

El primer vídeo que se publicó de la pareja este fin de semana fue un clip en una discoteca en el que se puede ver a Mbappé, ataviado con una camisa veraniega, besando apasionadamente a Expósito, que llevaba un vestido azul.

Desde ahí se han dejado ver de compras o disfrutando de un té matcha, ajenos a las miradas de las decenas de personas que intentaban captar una imagen de la pareja.

El futbolista y la protagonista de Élite están disfrutando de todo el ocio que ofrece la ciudad estadounidense y días después de que se publicara el primer vídeo volvieron a dejarse ver saliendo de otra discoteca en Miami, agarrados de la mano y saliendo de la zona en un vehículo de gran tamaño.

Antes del Mundial, Expósito y Mbappé ya habían disfrutado de unas vacaciones en Italia y posteriormente en Ibiza, donde dejaron claro que su relación va viento en popa. Fue en marzo cuando se publicaron las primeras imágenes de la actriz y el futbolista muy acaramelados pasando un fin de semana en París.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su relación, parece claro que va por buen camino y ambos están felices.

La fotografía de la discordia

Las vacaciones de Expósito y Mbappé llegan después de que el futbolista francés publicara durante unos segundos una foto de la actriz española en sus stories de Instagram después del partido entre Francia e Inglaterra.

En la imagen, aparecía Expósito en lo que parece una habitación vestida con la equipación de Mbappé, brazalete de capitán incluido. La fotografía duró publicada unos segundos hasta que el futbolista la borró, pero suficiente para que decenas de fans la capturaran ya que sería la primera vez que hacía referencia a la actriz en sus redes.