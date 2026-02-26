Premios Goya 2026: películas, directores, actores y actrices más premiados de la historia

Quedan apenas unos días para que se celebre la 30ª edición de los premios Goya, la gran gala del cine español en la que directores, actores, actrices, guionistas y productores se vestirán de largo para celebrar el séptimo arte patrio.

Este 2026 la gala de los premios Goya tendrá lugar en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, y estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini.

En un primer momento en su creación en 1987, los premios Goya repartían 16 cabezones en distintas categorías, aunque en los años siguientes esto se fue modificando hasta llegar a las actuales 30 categorías.

En 1988 se añadieron Mejor dirección de Producción y efectos Especiales; en 1989 el guion pasó a dividirse en original y adaptado; en 1990 se repartieron por primera vez Mejor dirección novel y Mejor película de animación; en 1995 se incluyeron las categorías Mejor actor y Mejor actriz revelación; en el 2000, Mejor canción original, y en 2002 se entregó por primera vez el Goya a Mejor película documental. En 2022 a las categorías formales, con nominados, se sumó el Goya Internacional que ya han recibido nombres como Sigourney Weaver, Richard Gere o Cate Blanchett y que este 2026 recae en Susan Sarandon.

Sin embargo, hay quien ha aunado en estos 30 años numerosos premios Goya —como la cinta que batió récords como la más premiada—, ya sea en las categorías de dirección o de interpretación, tanto masculina como femenina. Y también hay quien sigue batiendo récords de número de candidaturas.

Carmen Maura y Verónica Forqué, empatadas como las más laureadas

En las categorías de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto dos "chicas Almodóvar" y dos grandes nombres del cine español son las que han recibido más "cabezones". Son Carmen Maura y Verónica Forqué, con cuatro premios Goya cada una.

Carmen Maura cuenta en su vitrina con:

Tres como Mejor actriz (en 1988 por Mujeres al borde de un ataque de nervios , en 1990 por ¡Ay, Carmela! y en el 2000 por La comunidad ).

, en 1990 por y en el 2000 por ). Uno como Mejor actriz de reparto (por Volver, en 2006).

Mientras que la fallecida Verónica Forqué recibió:

Dos como Mejor actriz de reparto (en 1986 por El año de las luces y en 1987 por Moros y cristianos ).

y en 1987 por ). Dos como Mejor actriz (en 1987 por La vida alegre y en 1993 por Kika).

Además, Forqué ha sido la única actriz, junto con Emma Suárez que lo logró en 2016, en conseguir los premios Goya a actriz protagonista y actriz de reparto en la misma edición, en 1987.

Javier Bardem, imbatible como el actor con más premios Goya

En la categoría masculina no hay récord compartido. Javier Bardem ostenta el récord de actor con más premios Goya, concretamente con seis premios que se dividen de la siguiente manera:

Cinco a Mejor actor (por Boca a boca en 1995, por Los lunes al sol en 2002, por Mar adentro en 2004, por Biutiful en 2010 y por El Buen patrón en 2021).

en 1995, por en 2002, por en 2004, por en 2010 y por en 2021). Uno a Mejor actor de reparto (por Días contados en 1994).

Además de sus premios en el ámbito de la interpretación, Bardem acumula otro dos Goyas Goya por productor de dos cintas galardonadas como Mejor película documental: en 2008 Invisibles, y en 2013, Hijos de las nubes, la última colonia.

Tres grandes nombres empatan al director con más Goya... pero solo en Mejor dirección

En el caso de los cineastas, tres grandes nombres del cine español como son Fernando León de Aranoa, Juan Antonio Bayona y Pedro Almodóvar empatan con tres premios Goya a Mejor dirección. Además, en el caso de León de Aranoa y Bayona cuentan con sendos reconocimientos a Mejor dirección novel.

Fernando León de Aranoa recibió un premio a Mejor dirección novel por Familia (1998) y tres a Mejor dirección por Barrio (1999), Los lunes al sol (2003) y El buen patrón (2022).

recibió un premio a Mejor dirección novel por (1998) y tres a Mejor dirección por (1999), (2003) y (2022). Juan Antonio Bayona obtuvo el Goya a Mejor dirección novel por El orfanato (2008) y Mejor dirección por Lo imposible (2013), Un monstruo viene a verme (2017) y La sociedad de la nieve (2024).

obtuvo el Goya a Mejor dirección novel por (2008) y Mejor dirección por (2013), (2017) y (2024). Pedro Almodóvar recibió tres Goya a Mejor dirección por Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006) y Dolor y gloria (2019).

Sin embargo, por número total de premios, Pedro Almodóvar se ha llevado 10 cabezones. Cuatro como productor en la categoría de Mejor película, tres como Mejor director, dos como Mejor guionista y una como productor de una cinta con el reconocimiento a Mejor película iberoamericana.